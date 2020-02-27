قبلي: دورة تكوينية لتعزيز الاحاطة بالاطفال الحاملين لطيف التوحّد

Jeudi 27 Février 2020
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وات - نظّمت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في دوز المعروفة بجمعية " ابتسامة" صباح اليوم دورة تكوينية حول التوحّد تحت عنوان " التوحّد رحلة تعايش وتباعد" ترمي الى مزيد الاحاطة بمفاهيم طيف التوحد وسبل رعاية الاطفال الحاملين لهذا الطيف وفق ما ذكره المدير التنفيذي للجمعية عاطف منصور لصحفي (وات).
واوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة التكوينية الموجهة بالاساس إلى إطارات الجمعية تعمل على تعريف انواع الاضطرابات التي تظهر لدى الطفل الحامل لطيف التوحّد وتصنيفاتها وأعرضها من اجل تسهيل التعامل مع هذا الطفل عبر رفع كفاءة المربّين وتحسين المامهم و درايتهم بالتوحد وهو ما يساعد الى حد بعيد في معالجة الحامل لهذا الطيف.
واضاف بن منصور أن هذه الدورة التكوينية تندرج في اطار استراتيجية الجمعية للرفع من مستوى الصحة النفسية لاطفال التوحد من خلال تطوير طرق التعامل البيداغوجي مع هؤلاء الاطفال وتسهيل اندماجهم الاسري والمجتمعي عبر اعتماد مناهج تربوية دامجة مشيرا الى ان جمعية ابتسامة تنظم عيادة شهرية مجانية في الطب النفسي للاطفال تساعد الى حدّ كبير في الاكتشاف المبكر لحاملي طيف التوحد وهو ما يعزز فرص معالجته هذا الى جانب اعداد الجمعية لتنظيم كل من الملتقى الدولي للتوحّد في دورته الثانية خلال شهر أفريل المقبل ومهرجان نفزاوة الدامج خلال نفس الشهر بالتعاون مع المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بقبلي من اجل تنمية فرص مشاركة اطفال التوحّد في تأثيث المشهد الثقافي في الجهة.
وات - نظّمت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في دوز المعروفة بجمعية " ابتسامة" صباح اليوم دورة تكوينية حول التوحّد تحت عنوان " التوحّد رحلة تعايش وتباعد" ترمي الى مزيد الاحاطة بمفاهيم طيف التوحد وسبل رعاية الاطفال الحاملين لهذا الطيف وفق ما ذكره المدير التنفيذي للجمعية عاطف منصور لصحفي (وات).
واوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة التكوينية الموجهة بالاساس إلى إطارات الجمعية تعمل على تعريف انواع الاضطرابات التي تظهر لدى الطفل الحامل لطيف التوحّد وتصنيفاتها وأعرضها من اجل تسهيل التعامل مع هذا الطفل عبر رفع كفاءة المربّين وتحسين المامهم و درايتهم بالتوحد وهو ما يساعد الى حد بعيد في معالجة الحامل لهذا الطيف.
واضاف بن منصور أن هذه الدورة التكوينية تندرج في اطار استراتيجية الجمعية للرفع من مستوى الصحة النفسية لاطفال التوحد من خلال تطوير طرق التعامل البيداغوجي مع هؤلاء الاطفال وتسهيل اندماجهم الاسري والمجتمعي عبر اعتماد مناهج تربوية دامجة مشيرا الى ان جمعية ابتسامة تنظم عيادة شهرية مجانية في الطب النفسي للاطفال تساعد الى حدّ كبير في الاكتشاف المبكر لحاملي طيف التوحد وهو ما يعزز فرص معالجته هذا الى جانب اعداد الجمعية لتنظيم كل من الملتقى الدولي للتوحّد في دورته الثانية خلال شهر أفريل المقبل ومهرجان نفزاوة الدامج خلال نفس الشهر بالتعاون مع المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بقبلي من اجل تنمية فرص مشاركة اطفال التوحّد في تأثيث المشهد الثقافي في الجهة.
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Par:ahmed01 (France )
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