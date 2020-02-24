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سفير تونس بايطاليا يؤكد عدم تسجيل أي اصابة بفيروس ''كورونا'' الجديد في صفوف الجالية التونسية في ايطاليا

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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وات - قال سفير تونس بايطاليا معز السيناوي اليوم الاثنين انه لم تسجل حتى الساعة أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في صفوف الجالية التونسية في ايطاليا، مؤكدا ان السفارة التونسية بايطاليا والقنصلية العامة بميلانو على تواصل مستمر مع أبناء الجالية والجمعيات والسلطات الصحية الايطالية لرفع درجة اليقظة ومجابهة أي طارئ محتمل.

وأفاد سفير تونس بايطاليا في تصريح ل(وات) ان السفارة التونسية طالبت بتعزيز الرقابة على المسافرين المغادرين لمدينة ميلانو قصد التوقي من انتشار العدوى في دول أخرى، مؤكدا انه لم يتم إلى حد الآن التفكير في ايقاف الرحلات بين تونس وايطاليا وأنه ليس لديه معطيات في هذا الخصوص.


وأضاف إن "القنصلية العامة بميلانو، المنطقة التي يتواجد بها أكبر عدد من المهاجرين التونسيين المقيمين في ايطاليا، لم تتلق أي إعلام على الرقم 00393515911883 المخصص للاشعارات بالاصابات أو الاشتباه فيها في صفوف أبناء الجالية التونسية"، لافتا إلى أن السفارة والقنصليات التونسية بايطاليا تتفاعل أيضا مع أفراد الجالية التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعلام بمختلف المستجدات.
وأكد أنه قد تم تكوين خلية أزمة على مستوى السفارة لمتابعة انتشار هذا الفيروس، وأن السفارة على تواصل مستمر مع القنصليات الخمس بايطاليا للتنسيق معها وخاصة الواقعة منها بالمنطقة الشمالية (القنصلية التونسية بجنوة والقنصلية العامة بميلانو).
وبين ان التنسيق مستمر أيضا مع السلطات الصحية الايطالية ومع خلية الأزمة بوزارة الصحة التونسية مضيفا أنه كان اليوم على اتصال مباشر مع وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ في ذات الخصوص.

وأشار السفير التونسي بايطاليا الى انه تم الى حدود الساعة الثالثة من ظهر اليوم تسجيل 224 إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في ايطاليا، انحصرت في منطقة ميلانو شمالي البلاد و6 وفايات.
وقد اتخذت إيطاليا إجراءات متسارعة، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، منها اغلاق المناطق الأكثر تضررا واغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات العامة في عديد المناطق شمال البلاد.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في بلاغ لها اليوم متابعتها للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" الجديد بايطاليا، مبينة انها تتولى بالتنسيق مع سفير تونس في إيطاليا متابعة الوضع الصحي للتونسيين المقيمين بهذا البلد، وذلك من خلال مدّهم بالنصائح الوقائية وطرق الترصد والمراقبة الصحية عبر موقع السفارة التونسية بايطاليا.

كما خصص الاجتماع الدوري للجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس "كورونا" الجديد المنعقد اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من هذا الفيروس وتعزيز الإجراءات والتدابير اللازمة بمزيد رفع درجة اليقظة لمجابهة أي طارئ من خلال دعم التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لتأمين المراقبة الصحية على المسافرين الوافدين من جميع أنحاء العالم.

  
  
  

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