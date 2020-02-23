Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

خط تمويل فرنسي ب30 مليون يورو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
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وات - ينعقد في الثالث من مارس القادم اجتماع بمقر الاتحاد التونسي للتجارة و الصناعات التقليدية، لتقديم خط التمويل الفرنسي الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو (ما يعادل 92.4 مليون دينار) موجه لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومخصص لتمويل البضائع والخدمات الفرنسية المنشأ.

وسيمكن الاجتماع الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية ومنظمة الأعراف، بالتعاون مع المصلحة الاقتصادية الإقليمية بالسفارة الفرنسية في تونس و"فرنسا للأعمال" (France Business)، من عرض العمليات التي من الممكن تمويلها وشروط استخدام المساعدة المالية وجميع الإجراءات الأخرى الملازمة للاستفادة من خط التمويل.


يذكر أن البنك المركزي التونسي كان نشر في 15 جانفي المنقضي منشورا يتعلق بتمويل السلع والخدمات فرنسية المنشأ للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في إطار تنفيذ اتفاقية هبة وقرض بقيمة ثلاثين مليون أورو تم توقيعها يومي 14 ماي و 1 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي والبنك الفرنسي للتمويل والإدارة و الخدمات المالية.

ويشير الفصل الأول من هذا المنشور إلى أن خط التمويل المقدم بقيمة 30 مليون يورو ، مقسم إلى هبة بقيمة 6 ملايين يورو (ما يعادل 18.48 مليون دينار) وقرض بمبلغ قدره 24 مليون يورو (حوالي 73.92 مليون دينار).

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198521

Slimene  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 19h 14m |           
@Nouri.Tu vas faire rire tout le monde.La France est de loin le premier investisseur en Tunisie.Tu crois qu'avec son argent la Tunisie peut se permettre construire des usines comme celles d'Airbus à El Mghira?C'est avec des gens comme toi que la Tunisie n'avance pas.Tu crois qu'avec tes idées la Tunisie va devenir comme la Suisse ou la France?Tu oublies que les caisses sociales déboursent pour les immigrés tunisiens des sommes qui dépassent
le budget tunisien, allocations familiales ,aides au logement, retraites et autres......

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 23 Février 2020 à 16h 02m |           
تمويل فرنسي ؟
باموال تونس، الذي تأخذه فرنسا ن
من ثروات تونس.



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