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دوري ابطال افريقيا/ النجم الساحلي : الفنزويلي داروين غونزاليس يتخلف عن لقاء الهلال السوداني

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
وات - كشف طبيب النجم الساحلي الدكتور خالد معرف إن اللاعب الفنزويلي داروين غونزاليس يحتاج الى راحة وعلاج لمدة 7 أيام " موضحا " ان تشخيص الإصابة اكد انها كدمة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى ".

وسيحدد فريق النجم الساحلي لاحقا مدة غياب مهاجمه الفنزويلي الذي اصيب خلال مباراة السبت الماضي امام نجم المتلوي .


وتبعا لذلك سيتخلف اللاعب الفنزويلي رسميا عن المشاركة مع النجم في مواجهة الهلال السوداني السبت القادم بملعب رادس لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .
يذكر أن النجم الساحلي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد انتصارين حققهما على حساب الأهلي المصري (1-0) وبلاتينيوم الزيمبابوي بثلاثية نظيفة .

  
  
     
  

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