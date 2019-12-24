دوري ابطال افريقيا/ النجم الساحلي : الفنزويلي داروين غونزاليس يتخلف عن لقاء الهلال السوداني

Mardi 24 Decembre 2019



وات

- كشف طبيب النجم الساحلي الدكتور خالد معرف إن اللاعب الفنزويلي داروين غونزاليس يحتاج الى راحة وعلاج لمدة 7 أيام " موضحا " ان تشخيص الإصابة اكد انها كدمة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى ".وسيحدد فريق النجم الساحلي لاحقا مدة غياب مهاجمه الفنزويلي الذي اصيب خلال مباراة السبت الماضي امام نجم المتلوي .وتبعا لذلك سيتخلف اللاعب الفنزويلي رسميا عن المشاركة مع النجم في مواجهة الهلال السوداني السبت القادم بملعب رادس لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .يذكر أن النجم الساحلي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد انتصارين حققهما على حساب الأهلي المصري (1-0) وبلاتينيوم الزيمبابوي بثلاثية نظيفة .