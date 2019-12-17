قطر 2019: انتصار عريض للترجي امام السد القطري 6-2 يؤهله لاحراز المركز الخامس

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- حقق الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الثلاثاء فوزا معنويا هاما على فريق السد القطري بنتيجة 2/6 في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الخامس والسادس ضمن منافسات مونديال الاندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة .وبانتصاره العريض على فريق السد مساء اليوم في ملعب خليفة بالدوحة انهى ممثل كرة القدم التونسية مشاركته في مونديال الاندية في المرتبة الخامسة وعوض بالمناسبة الخسارة التي مني بها في الدور ربع النهائي امام الهلال السعودي 1/0 .وكانت المواجهة اليوم في الدوحة قد اقيمت تحت عنوان "تضميد الجراح" بالنسبة للفريقين في هذه البطولة بعد ان انقاد الترجي الرياضي (بطل افريقيا) في الدور ربع النهائي الى الهزيمة امام الهلال السعودي (بطل اسيا) بهدف دون رد يوم السبت الماضي بينما خسر السد القطري الذي يشارك بوصفه بطل البلد المستضيف امام مونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف) بنتيجة 2-3 بعد ان فاز في الدور الاول على بطل أوقيانوسيا هنجيين سبورت من كاليدونيا الجديدة 3-1.وقد خاض الترجي الرياضي مباراة تحديد المركز الخامس مساء اليوم الثلاثاء للمرة الثالثة في 3 مشاركات له بمونديال الأندية فخسر في نسخة 2011 أمام مونتيري 2-3 وانتصر في دورة 2018 على غوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح بعد ان انتهت المباراة بالتعادل في وقتها الاصلي 1-1.كما ان الترجي بانتصاره على السد اليوم قد تمكن من تعديل الكفة بعد ان كان الفريق القطري قد تفوق في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2011 باليابان بواقع هدفين مقابل هدف واحد .وخرجت عناصر الترجي الرياضي مساء اليوم امام جماهير غفيرة غصت به مدارج استاد خليفة بالدوحة امام فريق السد المستضيف من التحفظ المبالغ فيه الذي ظهر به الفريق التونسي في المقابلة الاولى امام الهلال السعودي واعتمد المدرب معين الشعباني على رسم فني اكثر توازنا اخذ بعين الاعتبار تامين الجانب الدفاعي من جهة وضمان نجاعة التنشيط الهجومي من جهة اخرى وهو ما كان له اثر كبير خاصة خلال الشوط الاول الذي انهاه الترجي متقدما في النتيجة 1/4 .ابناء معين الشعباني دخلوا المباراة بقوة هجومية ضاغطة عكست رغبة الفريق التونسي الجامحة في كسب نقاط المباراة وتحقيق انتصار معنوي هام في مونديال الاندية امام الفريق المضيف وكان له ذلك منذ د 6 عبر الدولي الليبي المتالق حمدي الهوني الذي سجل هدف الافتتاح من محاولة فردية جميلة .وواصل الترجي ضغطه وسيطرته على منطقة وسط الميدان في ظل ارتباك واضح للفريق القطري واكد انيس البدري تفوق الترجي الميداني من خلال تسجيل الهدف الثاني في د 13 على اثر كرة مرتدة اساء خط الدفاع القطري ابعادها من مناطقه الخلفية .قبل ان يعزز رصيده الشخصي بهدف ثان وثالث لفريقه في د 26 من ضربة جزاء اثر لمسة يد بعد الرجوع الى تقنية "الفار" للتثبت ليتقدم الفريق التونسي في النتيجة 3-صفر .وتحصل مدافع السد عبد الكريم حسن على ورقة حمراء واقصي منذ د24 .الفريق القطري حاول الخروج من غفوته ولعب ورقة الهجوم معتمدا على سرعة الدولي الجزائري بغداد بونجاح الذي ذلل الفارق من ركلة جزاء نفذها بنجاح في د32.الشوط الاول للمباراة شهد نسقا جنونيا تبادل فيه كل من الترجي والسد الهجمات والخطورة خاصة على الاروقة لكن الافضلية عادت مجددا للترجي الرياضي التونسي الذي اكد تالقه بهدف رابع في د42 عن طريق الليبي حمدو الهوني من محاولة فردية جريئة لينتهي الشوط الاول بتقدم الترجي بنتيجة 4-1 .بداية الشوط الثاني كانت بطيئة من جانب الترجي الذي بدا وكانه تقهقر الى الخلف ربما من اجل الحفاظ على اسبقيته وهو ما كلفه تعدد الفرص والمحاولات القطرية الخطيرة التي تكررت وانتجت ضربة جزاء في د49 نفذها بنجاح حسن خالد الهيدوس في الدقيقة 49 .وشهدت الدقيقة 54 اصابة اللاعب الشاب محمد علي بن رمضان اثر اصطدام بمدافع قطري وتم تعويضه بزميله الجزائري بن غيث.وفي الدقيقة 72 عوض طه ياسين الخنيسي زميله واتارا في خط هجوم الترجي وذلك سعيا من معين الشعباني لتامين عامل الفاعلية على مستوى الضغط الامامي والتهديف.وتراجع النسق بسبب الارهاق الذي بدا واضحا على عناصر الفريقين وانحصر اللعب في وسط الميدان لكن الليبي الدولي حمدي الهوني صاحب الهدفين في الشوط الاول ابى الا ان يترك بصمته في المباراة بتسجيل هاتريك .. ومن تسلل جانبي داخل المنطقة وتسديدة ارضية زاحفة توفق الهوني في تسجيل هدفه الثالث في اللقاء (د74) وهدف الترجي الخامس 5-2 .ووسط دهشة وذهول الفريق القطري الذي لم يتوفق في ايجاد الحلول لاختراق الدفاع التونسي بقيادة خليل شمام ومن خلفه الحارس معز بن شريفية تمكن الترجي الرياضي التونسي من امضاء الهدف السادس في الوقت القاتل د87 عن طريق الظهير الايمن سامح الدربالي من كرة زاحفة. . لينتهي اللقاء بفوز ساحق ومستحق للترجي على السد 6-2 .