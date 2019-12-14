الرابطة 1 - الاتحاد المنستيري يكتفي بالتعادل السلبي مع مستقبل سليمان

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- اكتفى الاتحاد المنستيري بالتعادل السلبي مع ضيفه مستقبل سليمان اليوم السبت في افتتاح الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويعد هذا التعادل الاول للاتحاد المنستيري على ارضه والرابع منذ انطلاق الموسم.وعزز نادي عاصمة الرباط رصيده في صدارة الترتيب ب25 نقطة فيما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن رفقة الهلال الشابي والنادي البنزرتي.وتقام بقية مقابلات الجولة المنقوصة من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي غدا الاحد.في المنستير - الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان 0-0في باردو - س 14 الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال اللطيففي القيروان - س 14 شبيبة القيروان - النادي البنزرتي وسيم بن صالحفي الشابة - س 14 هلال الشابة - اتحاد بن قردان سليم بالاخواصفي حمام الانف - س 14 نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين هيثم قيراطفي رادس - س 18 النادي الافريقي - النادي الصفاقسي امير لوصيفملاحظة: مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تاجلت الى موعد لاحق.