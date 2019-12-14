الرابطة 1 - الاتحاد المنستيري يكتفي بالتعادل السلبي مع مستقبل سليمان

Samedi 14 Decembre 2019
وات - اكتفى الاتحاد المنستيري بالتعادل السلبي مع ضيفه مستقبل سليمان اليوم السبت في افتتاح الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويعد هذا التعادل الاول للاتحاد المنستيري على ارضه والرابع منذ انطلاق الموسم.
وعزز نادي عاصمة الرباط رصيده في صدارة الترتيب ب25 نقطة فيما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن رفقة الهلال الشابي والنادي البنزرتي.
وتقام بقية مقابلات الجولة المنقوصة من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي غدا الاحد.
السبت 14 ديسمبر
في المنستير - الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان 0-0
الاحد 15 ديسمبر
في باردو - س 14 الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال اللطيف
في القيروان - س 14 شبيبة القيروان - النادي البنزرتي وسيم بن صالح
في الشابة - س 14 هلال الشابة - اتحاد بن قردان سليم بالاخواص
في حمام الانف - س 14 نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين هيثم قيراط
في رادس - س 18 النادي الافريقي - النادي الصفاقسي امير لوصيف
ملاحظة: مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تاجلت الى موعد لاحق.
ويعد هذا التعادل الاول للاتحاد المنستيري على ارضه والرابع منذ انطلاق الموسم.
وعزز نادي عاصمة الرباط رصيده في صدارة الترتيب ب25 نقطة فيما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن رفقة الهلال الشابي والنادي البنزرتي.
وتقام بقية مقابلات الجولة المنقوصة من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي غدا الاحد.
السبت 14 ديسمبر
في المنستير - الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان 0-0
الاحد 15 ديسمبر
في باردو - س 14 الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال اللطيف
في القيروان - س 14 شبيبة القيروان - النادي البنزرتي وسيم بن صالح
في الشابة - س 14 هلال الشابة - اتحاد بن قردان سليم بالاخواص
في حمام الانف - س 14 نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين هيثم قيراط
في رادس - س 18 النادي الافريقي - النادي الصفاقسي امير لوصيف
ملاحظة: مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تاجلت الى موعد لاحق.
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Par:bensa94 (France )
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