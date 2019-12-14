Radio Babnet Tunisie On Air: Hezb Latif - Ibtihalat..  

الرابطة 1 - الاتحاد المنستيري يكتفي بالتعادل السلبي مع مستقبل سليمان

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
وات - اكتفى الاتحاد المنستيري بالتعادل السلبي مع ضيفه مستقبل سليمان اليوم السبت في افتتاح الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويعد هذا التعادل الاول للاتحاد المنستيري على ارضه والرابع منذ انطلاق الموسم.
وعزز نادي عاصمة الرباط رصيده في صدارة الترتيب ب25 نقطة فيما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن رفقة الهلال الشابي والنادي البنزرتي.
وتقام بقية مقابلات الجولة المنقوصة من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي غدا الاحد.



السبت 14 ديسمبر

في المنستير - الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان 0-0

الاحد 15 ديسمبر

في باردو - س 14 الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال اللطيف

في القيروان - س 14 شبيبة القيروان - النادي البنزرتي وسيم بن صالح

في الشابة - س 14 هلال الشابة - اتحاد بن قردان سليم بالاخواص

في حمام الانف - س 14 نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين هيثم قيراط

في رادس - س 18 النادي الافريقي - النادي الصفاقسي امير لوصيف

ملاحظة: مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تاجلت الى موعد لاحق.

  
  
     
  

cadre-7600da96ed46a923625dfdc3ad431b09-2019-12-14 16:27:37






0 de 0 commentaires pour l'article 194387



En continu

السبت 14 ديسمبر 2019 | 17 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
19°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
10.8 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
18°-1420°-1223°-1220°-1519°-13
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576338585|194387 242|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires