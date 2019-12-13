العثور على لاقط هوائي داخل طرد بريدي يشكل خطورة على أجهزة الاتصال اللاسلكية

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- تمكنت مصالح الديوانة بخلية تفتيش الطرود البريدية بولاية القصرين من العثور على لاقط هوائي تبين بعد استشارة الخبراء المختصين في مجال الاتصالات أنه يمكن أن يشوش على كافة أجهزة الاتصال اللاسلكية كما أنه يشكل خطورة من الناحية الأمنية وذلك لإمكانية استغلاله في الإعتراض والتشويش على الاتصالات اللاسلكية الرسمية.ووفق بلاغ للديوانة, تم حجز هذه المعدات ونصب كمين للمرسل إليه وهو مواطن تونسي أصيل القصرين حيث بعد ضبطه والتحقيق معه أفاد أن هذه المعدات موجهة إلى صديق له جزائري مقيم على الشريط الحدودي التونسي الجزائري.تم في الابان التنسيق مع مصالح الحرس الوطني والتي تمكنت من استدراج هذا الأخير وايقافه لإستكمال التحقيقات في الموضوع.