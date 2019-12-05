تركيز لجنة الإحاطة الجهوية لدعم ومساندة المستثمرين بزغوان

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - أعلن كاتب الدولة لدى وزير الصناعة المكلف بالمؤسسات الصغرى المتوسطة الحبيب الدبابي، خلال ورشة عمل التأمت الخميس، بفضاء دار زغوان، عن تركيز لجنة الإحاطة الجهوية لدعم ومساندة المستثمرين بالجهة.
وأوضح كاتب الدولة، في افتتاح ورشة العمل، أن ارساء مثل هذه اللجان يهدف إلى خلق ديناميكية جديدة لدفع الاستثمار عبر تجميع كافة مؤسسات المساندة ضمن هيكل موحد ومخاطب وحيد لتسهيل مهمة المستثمرين وحل مشاكلهم في آجال قصيرة وبأيسر السبل القانونية والمالية.
وأبرز أن هذه اللجنة الجهوية تعكس مبدأ اللامركزية، مبينا أن هذا الهيكل سيعمل ضمن المجالات المخولة له وبعيدا عن تضارب الصلاحيات مع الهياكل المشابهة.
وأكد المكلف بمشروع بعث المؤسسات في التعاون الدولي الألماني، كريم زغدان، خلال تقديم دوافع تركيز لجنة الإحاطة الجهوية، أن المنهجية الجديدة التي سيقع اعتمادها في إطار التعاون التونسي الألماني تهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التشغيل.
وعبّر بعض المتدخلين من المجتمع المدني، في المقابل، عن عدم تحمّسهم لمثل هذه الهياكل التي لم تستطع إيجاد حلول جدّية وحقيقية لمساندة المستثمرين، معتبرين أن الحل يكمن في وضع قوانين تساعد على بعث المؤسسات وتشجع مؤسسات التمويل على المساهمة في دفع الاستثمار.
ويذكر أن جلسة العمل ضمت كل من والي زغوان صالح المطيراوي وممثلي وكالة التعاون الدولي الألماني وعدد من الإطارات الجهوية والمجتمع المدني إلى جانب ممثلي هياكل مساندة المستثمرين.
وأوضح كاتب الدولة، في افتتاح ورشة العمل، أن ارساء مثل هذه اللجان يهدف إلى خلق ديناميكية جديدة لدفع الاستثمار عبر تجميع كافة مؤسسات المساندة ضمن هيكل موحد ومخاطب وحيد لتسهيل مهمة المستثمرين وحل مشاكلهم في آجال قصيرة وبأيسر السبل القانونية والمالية.
وأبرز أن هذه اللجنة الجهوية تعكس مبدأ اللامركزية، مبينا أن هذا الهيكل سيعمل ضمن المجالات المخولة له وبعيدا عن تضارب الصلاحيات مع الهياكل المشابهة.
وأكد المكلف بمشروع بعث المؤسسات في التعاون الدولي الألماني، كريم زغدان، خلال تقديم دوافع تركيز لجنة الإحاطة الجهوية، أن المنهجية الجديدة التي سيقع اعتمادها في إطار التعاون التونسي الألماني تهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التشغيل.
وعبّر بعض المتدخلين من المجتمع المدني، في المقابل، عن عدم تحمّسهم لمثل هذه الهياكل التي لم تستطع إيجاد حلول جدّية وحقيقية لمساندة المستثمرين، معتبرين أن الحل يكمن في وضع قوانين تساعد على بعث المؤسسات وتشجع مؤسسات التمويل على المساهمة في دفع الاستثمار.
ويذكر أن جلسة العمل ضمت كل من والي زغوان صالح المطيراوي وممثلي وكالة التعاون الدولي الألماني وعدد من الإطارات الجهوية والمجتمع المدني إلى جانب ممثلي هياكل مساندة المستثمرين.
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Par:essoltan (France )
Sur: الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة يستنكر تعرض موظفين سامين بالدولة إلى معاملات ''غير لائقة'' من قبل سياسيين