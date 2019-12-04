الأمر الرئاسي المتعلّق بإسناد الصنف الأول من وسام ''الوفاء والتضحية'' بعد الوفاة، لشهداء أعوان الأمن الرئاسي، يصدر بالرائد الرسمي

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - نشرت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، قائمة الموسّمين بعد الوفاة في موكب إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي والذين وردت أسماؤهم بالأمر الرئاسي عدد 218 لسنة 2019 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 ويتعلّق بإسناد الصنف الأول من وسام "الوفاء والتضحية" بعد الوفاة، لشهداء سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 95 لسنة 2019 ).
ويأتي ذلك تبعا لما جاء في الموكب الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية التي استهدفت يوم 24 نوفمبر 2015 الحافلة المخصّصة لنقلهم إلى مقرّ عملهم، إذ تولّى منح الصنف الأول من "وسام الوفاء والتضحية" لعائلات الاثني عشر شهيدا.
وكان رئيس الدولة أكّد في خطابه بالمناسبة على أنّ "من قدّم نفسه فداء للوطن جدير بمثل هذا التكريم وهذا التبجيل، علما بأنّ مصالح رئاسة الجمهورية قد شرعت في العمل على التقدم بمبادرة تشريعية لإحداث مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء ورعاية الجرحى".
يُذكر أنّ قائمة الموسّمين بعد الوفاة من أعوان الأمن الرئاسي هم الآتي ذكرهم: ـ النقيب جمال حسين عبد الجليل - النقيب محمد عطية الحجري ـ الملازم أول محمد الهادي علي الطاهري ـ الملازم ماهر علي الكبسي ـ الملازم محمد صالح الهادي الزواوي ـ الملازم طارق الهادي بوسنة ـ الملازم نجيب محمد السعدوني ـ الوكيل أول عاطف عبد العزيز الحمروني ـ الوكيل محمد علي البشير زاوي ـ الوكيل شكري المحرزي بن عمارة ـ العريف أول عمر أحمد الخياطي ـ العريف أول عمر ابراهيم العمري
ويأتي ذلك تبعا لما جاء في الموكب الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية التي استهدفت يوم 24 نوفمبر 2015 الحافلة المخصّصة لنقلهم إلى مقرّ عملهم، إذ تولّى منح الصنف الأول من "وسام الوفاء والتضحية" لعائلات الاثني عشر شهيدا.
وكان رئيس الدولة أكّد في خطابه بالمناسبة على أنّ "من قدّم نفسه فداء للوطن جدير بمثل هذا التكريم وهذا التبجيل، علما بأنّ مصالح رئاسة الجمهورية قد شرعت في العمل على التقدم بمبادرة تشريعية لإحداث مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء ورعاية الجرحى".
يُذكر أنّ قائمة الموسّمين بعد الوفاة من أعوان الأمن الرئاسي هم الآتي ذكرهم: ـ النقيب جمال حسين عبد الجليل - النقيب محمد عطية الحجري ـ الملازم أول محمد الهادي علي الطاهري ـ الملازم ماهر علي الكبسي ـ الملازم محمد صالح الهادي الزواوي ـ الملازم طارق الهادي بوسنة ـ الملازم نجيب محمد السعدوني ـ الوكيل أول عاطف عبد العزيز الحمروني ـ الوكيل محمد علي البشير زاوي ـ الوكيل شكري المحرزي بن عمارة ـ العريف أول عمر أحمد الخياطي ـ العريف أول عمر ابراهيم العمري
2 de 2 commentaires pour l'article 193795
En continu
- 16:51 شورب ... في البرلمان
- 12:47 حكومة الفرصة الأخيرة..
- Hier 21:55 مهبولة وزغرتولها في وذنها...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:16
|05:44
|
14°
|14°
|% 87
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|14°-11
|20°-11
|20°-12
|20°-12
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 426) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 92 542) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 334) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 598) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 134) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 300) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 337) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 250) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 079) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 633) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 049) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 473) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 807) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 788) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 43 849) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 699) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 151) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 529) السليطي: الإذن بالاحتفاظ بسامي الف
( 40 163) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 39 951) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
Par:Goldabdo (Tunisia )
Sur: الأمر الرئاسي المتعلّق بإسناد الصنف الأول من وسام ''الوفاء والتضحية'' بعد الوفاة، لشهداء أعوان الأمن الرئاسي، يصدر بالرائد الرسمي