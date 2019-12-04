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الأمر الرئاسي المتعلّق بإسناد الصنف الأول من وسام ''الوفاء والتضحية'' بعد الوفاة، لشهداء أعوان الأمن الرئاسي، يصدر بالرائد الرسمي

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - نشرت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، قائمة الموسّمين بعد الوفاة في موكب إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي والذين وردت أسماؤهم بالأمر الرئاسي عدد 218 لسنة 2019 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 ويتعلّق بإسناد الصنف الأول من وسام "الوفاء والتضحية" بعد الوفاة، لشهداء سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 95 لسنة 2019 ).

ويأتي ذلك تبعا لما جاء في الموكب الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية التي استهدفت يوم 24 نوفمبر 2015 الحافلة المخصّصة لنقلهم إلى مقرّ عملهم، إذ تولّى منح الصنف الأول من "وسام الوفاء والتضحية" لعائلات الاثني عشر شهيدا.


وكان رئيس الدولة أكّد في خطابه بالمناسبة على أنّ "من قدّم نفسه فداء للوطن جدير بمثل هذا التكريم وهذا التبجيل، علما بأنّ مصالح رئاسة الجمهورية قد شرعت في العمل على التقدم بمبادرة تشريعية لإحداث مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء ورعاية الجرحى".

يُذكر أنّ قائمة الموسّمين بعد الوفاة من أعوان الأمن الرئاسي هم الآتي ذكرهم: ـ النقيب جمال حسين عبد الجليل - النقيب محمد عطية الحجري ـ الملازم أول محمد الهادي علي الطاهري ـ الملازم ماهر علي الكبسي ـ الملازم محمد صالح الهادي الزواوي ـ الملازم طارق الهادي بوسنة ـ الملازم نجيب محمد السعدوني ـ الوكيل أول عاطف عبد العزيز الحمروني ـ الوكيل محمد علي البشير زاوي ـ الوكيل شكري المحرزي بن عمارة ـ العريف أول عمر أحمد الخياطي ـ العريف أول عمر ابراهيم العمري

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193795

Goldabdo  (Tunisia)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 17h 14m |           
فماش حويجة في الرائد الرسمي تهم البطالة؟

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 16h 56m |           
من تُوُفي إنتهى عملُه إلا من ثىلاث
رحِم الله كُل منِ إتّبع الهُدى و أمر بالتّقوى



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