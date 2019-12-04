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اريانة: المتحصلون على الموافقة المبدئية للحصول على رخص تاكسي جماعي يؤكدون ان رخصهم قانونية وفوق كل الشبهات

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - تجمع اليوم الاربعاء امام مقر ولاية اريانة، نحو 20 من سواق التاكسي الجماعي من المتحصلين على الموافقة المبدئية لرخصهم (تم في موفى نوفمبر الاعلان عن اسناد 57 رخصة)، للتعبير عن غضبهم من حملات التشويه والتشكيك المتواصلة التي تطالهم عبر بعض المواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.

واضافوا انهم يرغبون من خلال تجمعهم، التاكيد لوالي اريانة الجديد سمير عبد الجواد ومن خلاله الراي العام بان حصولهم على الموافقة المبدئية لرخص التاكسي الجماعي "تم على اساس جملة من المقاييس الموضوعية ودراسة معمقة للملفات دون سواها".


وقد اعتبر احد السواق من المتحصلين على الموافقة المبدئية لرخصة التاكسي الجماعي وديع المناعي في تصريح ل(وات) ان وزارة النقل "منحت الجهة منذ شهر سبتمبر 2018 حصتها من رخص التاكسي الجماعي ولم تتم الموافقة المبدئية عليها سوى موفى شهر نوفمبر 2019" واشار الى "ان اللجنة الجهوية لتطهير قطاع النقل واسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي قامت بمنح الرخص حسب الشروط والمقاييس المتوفرة في طالبيها وبعيدا عن كل اشكال الرشوة والمحسوبية التي يحاول البعض الترويج لها لتشويه القطاع ومنتسبيه".

من جهتها اكدت هاجر بن رمضان وهي سائقة لعربة التاكسي الجماعي ان "الرخص شملت النساء ايضا وهي فخورة بانتمائها للقطاع وامتنانها لكل العاملين فيه"، لافتة الى ان "ما يشاع عن عدم اسناد رخص التاكسي الجماعي للمراة عار من الصحة ولا وجود لاي نوع من انواع المحسوبية في الموضوع باستناء الكفاءة والحرفية في التعاطي مع قطاع النقل الجماعي"، على حد اعتبارها .

ودعت والي اريانة الجديد الى "الانصات الى مشاغلهم والاطلاع على حيثيات اسناد الرخص للتثبت من مساراتها القانونية لتفادي اية تعطيلات محتملة في الاعلان عن القائمة النهائية للمنتفعين بعد انقضاء اجال الطعون".

يشار في جانب اخر الى ان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باريانة وضع على ذمة طالبي رخص التاكسي الفردي شباكا موحدا لتسجيل اسمائهم وتقديم ملفاتهم بهدف رقمنتها والتثبت من اقدمية وحرفية طالبي الرخص ليتم الاستئناس بها لدى تقديم المطالب وتيسير الاجراءات خصوصا وان نحو الف طالب رخصة تاكسي فردي ينتظر دوره للانتفاع بها بعد ان تقرر منح ولاية اريانة حصتها من رخص التاكسي الفردي في الفترة القادمة والمقدرة بنحو 150 رخصة.
يذكر ان باب الطعون يفتح على امتداد 15 يوما قبل البت في اسناد الرخص بصفة نهائية، وذلك بعد ان تولت المصالح الجهوية تعليق القائمة الاسمية في موفى شهر نوفمبر والاعلان عن الموافقة المبدئية باسناد 57 رخصة تاكسي جماعي بولاية اريانة من جملة 305 مطالب.

  
  
     
  
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