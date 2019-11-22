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مدنين: جمعية صيانة جزيرة جربة تنبّه إلى خطورة رفع وجرف التربة من إحدى الاراضي

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - نبّهت جمعية صيانة جزيرة جربة إلى خطورة ظاهرة رفع وجرف التربة من "ظهرة عدلون" بين منطقة "الخنانسة" ووادي الزبيب في معتمدية جربة اجيم عبر شاحنات كبيرة الحجم بطريقة وصفتها بالوحشية رغم تحجيره بالقانون بحكم الخصوصية الهشّة للجزيرة وفق ما ذكره كاتب عام الجمعية ناصر بوعبيد .

وراسلت الجمعية مختلف الاطراف ذات العلاقة من ولاية وبلدية ومصالح الفلاحة والوكالة الوطنية لحماية البيئة وتتابع بانشغال المسالة في انتظار اتخاذ الجهات المسؤولة القرار المناسب لوضع حدّ لهذه الممارسات التي عاشتها الجزيرة بمرارة قبل الثروة وتوقفت بتحرك المجتمع المدني.
وشدد الناصر بوعبيد على ان الجمعية ستواصل التحرك والنظر في أشكال أخرى من التحرّك لوقف هذا الاجرام في حق البيئة والطبيعة والاجيال وفق تعبيره، مؤكّدا ضرورة احترام المنظومة البيئية والتجنّد لمعاقبة كل من يجرم في حق الطبيعة والوقوف ضد هذه الانتهاكات حسب قوله.


  
  
     
  
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