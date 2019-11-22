تطاوين: الاستجابة الى عدة مطالب مهنية افضت الى تاجيل الاضراب لمدة شهر في الحقول البترولية بالصحراء

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - قرر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تاجيل اضراب عملة واعوان شركة الجنوب للخدمات في مختلف حضائر الشركات البترولية في الصحراء لمدة شهر، بعد ان كان مقررا بداية من اليوم الجمعة والى غاية الاحد القادم، وذلك عقب الجلسة الصلحية التي انعقدت مساء امس الخميس بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبحضور مختلف الاطراف المعنية.
وتم خلال هذه الجلسة، حسب ما افاد به عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل محسن الخرشاني (وات) الاتفاق حول جملة من مطالب اعوان وعمال شركة الجنوب للخدمات من ذلك اصدار الاتفاقية الخاصة بالشركة مطلع العام القادم، واحداث الصندوق الاجتماعي للمؤسسة، والالتزام بخلاص اجورهم في اوانها دون تاخير، وتفعيل الزيادة فيها بعنوان 2014، وتحسين ظروف اقامة واعاشة الاعوان العاملين بحقل "السيتاب" البرمة.
والتزمت الشركات البترولية العاملة في الصحراء في هذه الجلسة باتفاقية التعاقد مع شركة الجنوب للخدمات دون غيرها وخلاص جميع فواتيرها المتخلدة بذمة الشركات البترولية غير المسداة.
وبين ذات المصدر انه بخصوص العمال الموقوفين عن العمل بحضيرة الشركة النمساوية OMV والذين دخلوا الاسبوع الماضي في اعتصام مفتوح واضراب جوع، فقد تقرر عقد جلسة عمل اليوم لفض هذا الاشكال وفي صورة الاتفاق يتم الغاء الاضراب الذي تم تاجيله.
وتم خلال هذه الجلسة، حسب ما افاد به عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل محسن الخرشاني (وات) الاتفاق حول جملة من مطالب اعوان وعمال شركة الجنوب للخدمات من ذلك اصدار الاتفاقية الخاصة بالشركة مطلع العام القادم، واحداث الصندوق الاجتماعي للمؤسسة، والالتزام بخلاص اجورهم في اوانها دون تاخير، وتفعيل الزيادة فيها بعنوان 2014، وتحسين ظروف اقامة واعاشة الاعوان العاملين بحقل "السيتاب" البرمة.
والتزمت الشركات البترولية العاملة في الصحراء في هذه الجلسة باتفاقية التعاقد مع شركة الجنوب للخدمات دون غيرها وخلاص جميع فواتيرها المتخلدة بذمة الشركات البترولية غير المسداة.
وبين ذات المصدر انه بخصوص العمال الموقوفين عن العمل بحضيرة الشركة النمساوية OMV والذين دخلوا الاسبوع الماضي في اعتصام مفتوح واضراب جوع، فقد تقرر عقد جلسة عمل اليوم لفض هذا الاشكال وفي صورة الاتفاق يتم الغاء الاضراب الذي تم تاجيله.
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