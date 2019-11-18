وزيرة المرأة توصي بالاعتراف بدور المرأة الريفية في مواجهة التغيرات المناخية

Lundi 18 Novembre 2019



وات

- أوصت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي اليوم الاثنين بالعاصمة بضرورة الاعتراف بدور المرأة في الوسط الريفي التونسي في دفع عجلة التنمية ومواجهة التغيرات المناخية.وأبرزت العبيدي خلال ندوة علمية حول "النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية: دور المرآة والفتاة الريفية في مواجهة تغير المناخ" ان للمرأة الريفية دورا هاما إلى جانب الرجل في تحقيق التوازن البيئي المنشود عبر محافظتها على المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي واعتماد الأسمدة الطبيعية وإسهامها في زراعة الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء.واعتبرت أن النساء الريفيات أكثر شريحة معرضة إلى الخطر في حال تعرض الموارد الطبيعية والزراعة للخطر وهو ما يتطلب، وفق رأيها العمل على إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين كطريقة فاعلة لتحقيق التقدم في مكافحة التهديدات التي يفرضها تغير المناخ.وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي من جهته ان المرأة الريفية معرضة إلى تهديدات التغيرات المناخية المستقبلية بسبب ندرة الموارد المائية والانجرافات التي تمس التنوع البيولوجي وهو ما يتطلب ارساء تخطيط استراتيجي تشاركي بين مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية وتوفير التمويلات الضرورية للمرأة الريفية ودعمها وإرساء التثقيف البيئي وجعله جزءا لا يتجزأ من المسار التعليمي في تونس.وبين ان التقارير الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية ستكون لها تأثيرات كبرى خاصة على الشعوب المهمشة والفقيرة التي تتواجد خاصة في المناطق الريفية والتي لا تمتلك حصانة لمواكبة هذه لتغيرات، وفق تعبيره.واعتبر أن غياب دور الرقابة البلدية خلال السنوات الماضية وتكاثف وجود البناءات الفوضوية وغياب منوال تنمية متكامل وعدم وجود مناطق خضراء بالشكل الكافي من أهم الأسباب التي من شانها ان تؤدي الى وجود مخاطر وتهديدات مناخية في تونس على غرار بقية بلدان العالم.وأفادت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي ان مجابهة التداعيات المتأتية من تغير المناخ لا تقتصر على وضع السياسات العامة والخطط والبرامج للتقليص من الانبعاثات والتأقلم ولكنها تكتسي صبغة اكثر عملية تتطلب مساهمة كل مكونات المجتمع المدني من بحث علمي وهياكل إدارية وقطاع خاص وجمعيات من خلال اعتماد التصرف البيئي السليم.وتجدر الإشارة الى ان الندوة تخللها تسليم الجائزة الوطنية لأفضل مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2018 والتي تحصلت عليها الباعثة إيمان السيار من معتمدية بن قردان بولاية مدنين، وعرض فيديو حول أهمية دور المرأة الريفية وإسهامها في مواجهة التغيرات المناخية.