المهدية: ''تلقينا 32 عريضة تبليغ عن الفساد تهم في مجملها إهدار المال العام في البلديات وقطاع الصحة'' (رئيسة فرع هيئة مكافحة الفساد)

Lundi 18 Novembre 2019



وات

- كشفت رئيسة الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمهدية، كريمة الغراد، اليوم الاثنين، في تصريح لـ(وات)، أن الفرع تلقى 32 عريضة تبيلغ عن الفساد.وبيّنت، أن مجمل العرائض تتعلق بإهدار المال العام في البلديات والجماعات المحلية وقطاع الصحة كاستغلال النفوذ والمشاركة في شبهة الفساد أو التستر عن هذه الجرائم.وأوضحت المتحدثة، خلال لقاء إعلامي انتظم بمناسبة الاحتفال بمرور سنة عن دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح حيز التنفيذ، أن 722 فردا قاموا بالتصاريح بمكاسبهم من بينهم 8 نواب جدد بالبرلمان.ولاحظت، في نفس الإطار، أن عدد الأشخاص المطالبين بالتصريح عن مكسابهم في الجمهورية التونسية يناهز 350 ألفا لم يصرح منهم إلا 148 ألفا (104 آلاف مصرح إلكتروني والبقية ورقيا)، مشير إلى أن عدد العرائض المقدمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلغ 8000 عريضة، تمت إحالة 650 ملف منها على القضاء الذي بت في 22 قضية منها فقط.وأبرزت الغراد، أن أكثر الفئات التي لم تصرح بمكاسبها ومصالحها تهم مسيري الأحزاب والجمعيات والصحفيين، مشددة على أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح مكن تونس من ربح أربع نقاط على مستوى مؤشرات مدركات الفساد مقابل مرور تونس من المرتبة 74 إلى المرتبة 73 في مجال مكافحة الفساد.