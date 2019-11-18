القصرين: إصابة 9 أشخاص في حادث إصطدام سيارة أجرة وشاحنة خفيفة في ماجل بلعباس

Lundi 18 Novembre 2019
وات - أسفر حادث مرور، جدّ صباح اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين وولاية قفصة، عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، 5 منهم تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة .
وقد وصفت مصادر طبية حالة 3 منهم بـ"الحرجة"، فيما قدرت حالة شخصين آخرين بـ"المستقرة"، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية بالجهة، لصحفية (وات) بالجهة.
وذكر ذات المصدر، أنه تم نقل باقي المصابين إلى المستشفى المحلي بماجل بلعباس للقيام بالفحوصات الطبية اللازمة، مبيّنا أن حالتهم مستقرة وليس هناك أية خطورة على حياتهم.
وأشار في السياق ذاته، الى أن صورة الحادث تتمثل في إصطدام سيارة أجرة (لواج) بسيارة من نوع "ايسيزي"، عند محاولة سائق سيارة الأجرة تفادي دارجة نارية قامت بمضايقته في الطريق بينما كان في طريقه الى مدينة قفصة ليصطدم بالسيارة المذكورة القادمة من الجهة المقابلة.
وقد وصفت مصادر طبية حالة 3 منهم بـ"الحرجة"، فيما قدرت حالة شخصين آخرين بـ"المستقرة"، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية بالجهة، لصحفية (وات) بالجهة.
وذكر ذات المصدر، أنه تم نقل باقي المصابين إلى المستشفى المحلي بماجل بلعباس للقيام بالفحوصات الطبية اللازمة، مبيّنا أن حالتهم مستقرة وليس هناك أية خطورة على حياتهم.
وأشار في السياق ذاته، الى أن صورة الحادث تتمثل في إصطدام سيارة أجرة (لواج) بسيارة من نوع "ايسيزي"، عند محاولة سائق سيارة الأجرة تفادي دارجة نارية قامت بمضايقته في الطريق بينما كان في طريقه الى مدينة قفصة ليصطدم بالسيارة المذكورة القادمة من الجهة المقابلة.
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