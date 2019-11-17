قابس : مركز إقامة الشباب في شننّي مشروع مهدّد بالضياع

Dimanche 17 Novembre 2019



وات

- تم منذ أكثر من سنة استكمال أشغال القسط الأوّل من مشروع تهيئة مركز إقامة الشباب في شننّي الذي كان يعرف سابقا بنزل " الشالة " ولم يشرع الى حد اليوم في استغلال هذا المشروع الذي يشتمل في مكوناته على قرابة 25 غرفة ومطعما وإدارة وقاعة متعددة الاختصاصات.وعبّر رئيس بلدية شننّي- النحال عبد الواحد كباو والعديد من نشطاء المجتمع المدني في تصريحات لمراسل(وات) عن خشيتهم من ضياع هذا المشروع الذي انتظره أهالي قابس عموما وأبناء شننّي على وجه الخصوص.وطالبوا وزارة شؤون الشباب والرياضة بالإيفاء بوعودها المتمثلة في تجهيز هذا المركز وتفعيله وإتمام إنجاز قسطه الثاني الذي يتضمّن استكمال تهيئة الغرف القديمة والحوض المائي الموجود بهذا المركز.ويقوم حاليا عدد من أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة في قابس ضمن اتفاق قائم بين هذه الشركة وبلدية شننّي - النحّال بحراسة هذا المركز لحمايته من التلف.