بقيمة 600 ألف دينار .. المشاريع المتفق عليها و المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 ببلدية المحرس

Dimanche 17 Novembre 2019



باب نات

انعقدت، أمس السبت 16 نوفمبر، ثاني الجلسات العامة التشاركية الخاصة ببرنامج الاستثمار السنوي لبلدية المحرس لسنة 2020 حيث تم تقديم القائمة النهائية للمشاريع المبرمجة و كلفتها و مناطق التدخل المقررة على مستوى اولويات مشاريع القرب.هذه الجلسة إنطلقت بالتذكير بما تم عرضه و الإتفاق عليه خلال الجلسة التشاركية الأولى و جلسات المناطق، ثم تم توزيع إعتمادات الغنوان الثاني المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف المناطق مع التذكير بالتقسيم الترابي وبالمناطق التي سيتم التدخل فيها، لتختتم الجلسة بتقديم المشاريع الجديدة المتفق عليها و المزمع تنفيذها و قائمة المشاريع المتواصلة منذ سنة 2019 و ماقبلها.إنطلقت الجلسة بالتذكير بما تم عرضه و الإتفاق عليه خلال الجلسة العامة التشاركية الاولى و بجلسات المناطق المزمع التدخل فيها خلال سنة 2020.▪المنطقة عدد 1 المحرس الساحلية الشرفية: رصدت لها 50.000.000د لصيانة الطرقات( نهج حي الأمال من المدرسة في إتجاه الطريق الوطنية رقم1).▪المنطقة عدد 2 المحرس الساحلية الغربية: رصدت لها 90.000.000د لصيانة الطرقات( نهج المناضل راشد دربال و نهج الهادي شاكر).▪المنطقة عدد 3 المحرس الشمالية الشرقية : رصدت لها 50.000.000د لصيانة الطرقات( نهج بحي الهناء قرب منزل زبير قربع ).هذا و تم توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرنامج بكلفة 600.000.000د موزعة على برامج القرب التي تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين والتي خصصت لها كلفة 190.000.000د اي بنسبة 31.67%و برامج إدارية بكلفة 410.000.000د اي بنسبة 68.33%.كما تم تقديم المشاريع الجديدة المتفق عليها و المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 .☆ برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين:▪مشروع صيانة نهج الأمال من مدرسة الأمال في إتجاه الطريق الوطنية رقم 1 ( المنطقة عدد1) و التي خصصت له كلفة 50.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.▪مشروع صيانة نهج المناضل راشد دربال ( المنطقة عدد2) و التي خصصت له كلفة 50.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.▪مشروع صيانة نهج الهادي شاكر ( المنطقة عدد2) و التي خصصت له كلفة 40.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.▪مشروع تعبيد نهج بحي الهناء قرب منزل زبير قربع ( المنطقة عدد3) و التي خصصت له كلفة 50.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.☆ برامج هيكلة للمدينة:▪مشروع دراسات و التي خصصت له 30.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال مارس 2020 لتنتهي خلال جوان 2020.▪مشروع تهيئة السوق الأسبوعية والتي خصصت له 280.000.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال سبتمبر 2020 لتنتهي خلال جانفي 2021.▪مشروع تهيئة محطة اللواج والتي خصصت له كلفة تقدر ب 100.000.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال سبتمبر 2020 لتنتهي خلال جانفي 2021.☆ قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الإسثمار السنوي 2019 و التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020.▪مشروع تهذيب حومة الجرابة والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 2.090.000 د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال مارس 2020 لتنتهي خلال جوان 2021.▪مشروع صصيانة الملعب البلدي والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 20.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال جانفي 2020 لتنتهي خلال أفريل 2020.▪مشروع صيانة التنوير العمومي والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 60.000د مع كلفة محينة بلغت 60.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال ديسمبر 2019 لتنتهي خلال جانفي 2020.▪مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 40.000د مع كلفة محينة بلغت 40.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال فيفري 2019.