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بقيمة 600 ألف دينار .. المشاريع المتفق عليها و المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 ببلدية المحرس

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - انعقدت، أمس السبت 16 نوفمبر، ثاني الجلسات العامة التشاركية الخاصة ببرنامج الاستثمار السنوي لبلدية المحرس لسنة 2020 حيث تم تقديم القائمة النهائية للمشاريع المبرمجة و كلفتها و مناطق التدخل المقررة على مستوى اولويات مشاريع القرب.

هذه الجلسة إنطلقت بالتذكير بما تم عرضه و الإتفاق عليه خلال الجلسة التشاركية الأولى و جلسات المناطق، ثم تم توزيع إعتمادات الغنوان الثاني المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف المناطق مع التذكير بالتقسيم الترابي وبالمناطق التي سيتم التدخل فيها، لتختتم الجلسة بتقديم المشاريع الجديدة المتفق عليها و المزمع تنفيذها و قائمة المشاريع المتواصلة منذ سنة 2019 و ماقبلها.



إنطلقت الجلسة بالتذكير بما تم عرضه و الإتفاق عليه خلال الجلسة العامة التشاركية الاولى و بجلسات المناطق المزمع التدخل فيها خلال سنة 2020.

▪المنطقة عدد 1 المحرس الساحلية الشرفية: رصدت لها 50.000.000د لصيانة الطرقات( نهج حي الأمال من المدرسة في إتجاه الطريق الوطنية رقم1).

▪المنطقة عدد 2 المحرس الساحلية الغربية: رصدت لها 90.000.000د لصيانة الطرقات( نهج المناضل راشد دربال و نهج الهادي شاكر).

▪المنطقة عدد 3 المحرس الشمالية الشرقية : رصدت لها 50.000.000د لصيانة الطرقات( نهج بحي الهناء قرب منزل زبير قربع ).

هذا و تم توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرنامج بكلفة 600.000.000د موزعة على برامج القرب التي تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين والتي خصصت لها كلفة 190.000.000د اي بنسبة 31.67%و برامج إدارية بكلفة 410.000.000د اي بنسبة 68.33%.

كما تم تقديم المشاريع الجديدة المتفق عليها و المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 .

☆ برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين:

▪مشروع صيانة نهج الأمال من مدرسة الأمال في إتجاه الطريق الوطنية رقم 1 ( المنطقة عدد1) و التي خصصت له كلفة 50.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.


▪مشروع صيانة نهج المناضل راشد دربال ( المنطقة عدد2) و التي خصصت له كلفة 50.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.


▪مشروع صيانة نهج الهادي شاكر ( المنطقة عدد2) و التي خصصت له كلفة 40.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.

▪مشروع تعبيد نهج بحي الهناء قرب منزل زبير قربع ( المنطقة عدد3) و التي خصصت له كلفة 50.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال أوت 2020 لتنتهي خلال ديسمبر 2020.

☆ برامج هيكلة للمدينة:

▪مشروع دراسات و التي خصصت له 30.000.000د و من المتوقع إنطلاق الاشغال مارس 2020 لتنتهي خلال جوان 2020.


▪مشروع تهيئة السوق الأسبوعية والتي خصصت له 280.000.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال سبتمبر 2020 لتنتهي خلال جانفي 2021.

▪مشروع تهيئة محطة اللواج والتي خصصت له كلفة تقدر ب 100.000.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال سبتمبر 2020 لتنتهي خلال جانفي 2021.

☆ قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الإسثمار السنوي 2019 و التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020.


▪مشروع تهذيب حومة الجرابة والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 2.090.000 د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال مارس 2020 لتنتهي خلال جوان 2021.


▪مشروع صصيانة الملعب البلدي والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 20.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال جانفي 2020 لتنتهي خلال أفريل 2020.


▪مشروع صيانة التنوير العمومي والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 60.000د مع كلفة محينة بلغت 60.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال ديسمبر 2019 لتنتهي خلال جانفي 2020.


▪مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية والتي خصصت له كلفة أصلية تقدر ب 40.000د مع كلفة محينة بلغت 40.000د ومن المتوقع إنطلاق الاشغال فيفري 2019.


  
  
     
  
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