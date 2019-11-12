تونس تحتض الدورة الترشيحية لاولمبياد طوكيو 2020 للكرة الطائرة الشاطئية في ديسمبر القادم

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- تحتضن مدينة حمام الغزاز من 6 الى 9 ديسمبر القادم الدورة التمهيدية الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو 2020.وستقام هذه المحطة التمهيدية الاولى بمشاركة منتخبي المغرب والجزائر وستكون تونس ممثلة بمنتخبين.ويتالف المنتخب التونسي الأول من كل من شعيب بلحاج صالح وعرفات الناصر في حين يضم المنتخب الثاني كريم المسلماني وسليم الهاني.المنطقة 1: تونس ستستضيف الدورة بمشاركة 3 دول حيث يترشح الاول والثاني للمرحلة الثانيةالمنطقة 2: غامبيا تستضيف الدورة بمشاركة 5 دول.المنطقة 3: غانا تستضيف الدورة بمشاركة 6 بلدانالمنطقة 4: الكونغو برازافيل تستضيف الدورة بمشاركة 5 بلدانالمنطقة 5: ستستضيف الدورة كل من اريتريا وأوغندا بمشاركة 8 بلدانالمنطقة 6: ستستضيف جنوب افريقيا وزامبيا الدورة بمشاركة 7 بلدانالمنطقة 7: جزر الموريس ستستضيف الدورة في وجود بلدين