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تونس تحتض الدورة الترشيحية لاولمبياد طوكيو 2020 للكرة الطائرة الشاطئية في ديسمبر القادم

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - تحتضن مدينة حمام الغزاز من 6 الى 9 ديسمبر القادم الدورة التمهيدية الترشيحية للالعاب الاولمبية طوكيو 2020.
وستقام هذه المحطة التمهيدية الاولى بمشاركة منتخبي المغرب والجزائر وستكون تونس ممثلة بمنتخبين.

ويتالف المنتخب التونسي الأول من كل من شعيب بلحاج صالح وعرفات الناصر في حين يضم المنتخب الثاني كريم المسلماني وسليم الهاني.


وكان الاتحاد الافريقي للعبة اعلن عن القائمة الكاملة للدورات التي ستقام بمشاركة 36 دولة وهي كالاتي :

المنطقة 1: تونس ستستضيف الدورة بمشاركة 3 دول حيث يترشح الاول والثاني للمرحلة الثانية

المنطقة 2: غامبيا تستضيف الدورة بمشاركة 5 دول.

المنطقة 3: غانا تستضيف الدورة بمشاركة 6 بلدان

المنطقة 4: الكونغو برازافيل تستضيف الدورة بمشاركة 5 بلدان

المنطقة 5: ستستضيف الدورة كل من اريتريا وأوغندا بمشاركة 8 بلدان

المنطقة 6: ستستضيف جنوب افريقيا وزامبيا الدورة بمشاركة 7 بلدان

المنطقة 7: جزر الموريس ستستضيف الدورة في وجود بلدين

  
  
     
  
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