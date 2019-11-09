شكري الخطوي يستقيل من تدريب اتحاد بنقردان

Samedi 09 Novembre 2019



وات

- اعلن شكري الخطوي استقالته من تدريب اتحاد بنقردان اليوم بعد مباراة فريقه مع النادي الصفاقسي في صفاقس في اطار الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وتوجه الخطوي بعبارات التقدير والشكر لعدد من مسيري الاتحاد الرياضي ببنقردان الحاليين والسابقين والى كافة اعضاء الهيئة المديرة للاتحاد والاطار الفني والطبي و كافة اللاعبين وذلك في تدوينة له على صفحته الخاصة على "فايس بوك" مضيفا " اليوم انتهى المكتوب مع فريق الاتحاد الرياضي ببنقردان ".وانهزم اتحاد بن قردان اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس امام النادي الصفاقسي بنتيجة 0-2 .ويحتل اتحاد بنقردان المركز الثالث ب15 نقطة ولعب 8 مقابلات فاز في خمسة منها وانهزم ثلاث مرات وسجل 11 هدفا وقبل 10 اهداف