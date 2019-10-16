جلسة عمل حول افاق الشراكة مع مصنع ''ارباص''

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - اشرف وزير النقل هشام بن احمد اليوم الاربعاء 16اكتوبر2019 على جلسة عمل مع وفد من شركة ارباص يترأسه ميكائيل شيموني نائب الرئيس المكلف بالتدريب.
وخصصت الجلسة للنظر في برامج الشراكة في مجال التدريب مع المصنع ارباص.
ووفق بلاغ لوزارة التقل, كان اللقاء مناسبة أبرز خلالها وزير النقل افاق التعاون المتاحة مع هذا المصنع موصيا بضرورة العمل على الارتقاء بمستويات التعاون والشراكة وتطويرها لتشمل مختلف جوانب تدريب الطيارين بالنظر لما يتوفر في تونس من كفاءات في هذا الاختصاص.
و أشاد ممثلو شركة ارباص بالتجربة التونسية في المجال علاوة على عديد العناصر الأخرى الايجابية التى شجعتهم على إرساء شراكة مع تونس وتعزيز تموقعهم بالمنطقة من خلال بعث مركز ارباص للتدريب في إطار تعاون مع مركز تونس لتدريب الطيارين ATCT .
كما جدد وزير النقل استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع ظروف إنجاح هذه التجربة بما يعزز موقع تونس في خارطة صناعة الطيران الدولي ويسهم في فتح آفاق واعدة أمام الكفاءات التونسية من فئة الطيارين والفنيين.
وخصصت الجلسة للنظر في برامج الشراكة في مجال التدريب مع المصنع ارباص.
ووفق بلاغ لوزارة التقل, كان اللقاء مناسبة أبرز خلالها وزير النقل افاق التعاون المتاحة مع هذا المصنع موصيا بضرورة العمل على الارتقاء بمستويات التعاون والشراكة وتطويرها لتشمل مختلف جوانب تدريب الطيارين بالنظر لما يتوفر في تونس من كفاءات في هذا الاختصاص.
و أشاد ممثلو شركة ارباص بالتجربة التونسية في المجال علاوة على عديد العناصر الأخرى الايجابية التى شجعتهم على إرساء شراكة مع تونس وتعزيز تموقعهم بالمنطقة من خلال بعث مركز ارباص للتدريب في إطار تعاون مع مركز تونس لتدريب الطيارين ATCT .
كما جدد وزير النقل استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع ظروف إنجاح هذه التجربة بما يعزز موقع تونس في خارطة صناعة الطيران الدولي ويسهم في فتح آفاق واعدة أمام الكفاءات التونسية من فئة الطيارين والفنيين.
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Par:sarramba (Tunisia )
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