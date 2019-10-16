الرئيس المنتخب قيس سعيد يؤكد العزم على تفعيل كل القوانين الحامية لحقوق المرأة في تونس

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - جدد رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد الأربعاء، عزمه على تفعيل كل القوانين الحامية لحقوق النساء والضامنة لها في تونس، وذلك خلال محادثة هاتفية أجراها صباح اليوم مع رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي.
وقال بلاغ اعلامي للاتحاد، ان قيس سعيد أكد أثناء هذه المحادثة ايمانه بالدور الهام الذي تقوم به المنظمة وهياكلها ومناضلاتها ، وبالمكانة الهامة التي تحتلها النساء لديه واحترامه الكبير لنساء تونس عبر التاريخ.
وعبرت رئيسة المنظمة راضية الجربي، بدورها عن اعتزاز الاتحاد الوطني للمراة التونسية بنجاح العملية الإنتخابية واستعداد المنظمة للتعاون مع رئاسة الجمهورية لما فيه خير النساء التونسيات وخاصة من يتنمين الفئات الهشة.
وقال بلاغ اعلامي للاتحاد، ان قيس سعيد أكد أثناء هذه المحادثة ايمانه بالدور الهام الذي تقوم به المنظمة وهياكلها ومناضلاتها ، وبالمكانة الهامة التي تحتلها النساء لديه واحترامه الكبير لنساء تونس عبر التاريخ.
وعبرت رئيسة المنظمة راضية الجربي، بدورها عن اعتزاز الاتحاد الوطني للمراة التونسية بنجاح العملية الإنتخابية واستعداد المنظمة للتعاون مع رئاسة الجمهورية لما فيه خير النساء التونسيات وخاصة من يتنمين الفئات الهشة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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