متابعة عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية بالجهات

Dimanche 13 Octobre 2019



وات

بنزرت

توزر

قابس

القصرين

جندوبة

بن عروس

مدنين

المنستير

نابل

صفاقس 2

قبلي

سليانة

نابل 2

صفاقس

سيدي بوزيد

- متابعة -انطلقت عملية الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في الدائرة الانتخابية ببنزرت دون تسجيل أية إشكالات تذكر، وفي ظل حضور مكثف لمراقبي وملاحظي الاتحاد الاوروبي وفق ما عاينة مراسل (وات) علي عين المكان.وأكدت المنسقة الجهوية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، شيراز عياد، أنه تم توزيع المواد الانتخابية في الابان على جميع مراكز الاقتراع وعددها 208 مركزا تضم 647 مكتبا، مفيدة بأن المراقبين المكلفين بالمتابعة الميدانية والملاحظين البالغ عددهم 2597 عون ملاحظ يقومون بعملهم بصورة طبيعية.وتوجهت عياد بدعوة إلى كل الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى الالتزام بقواعد القانون الانتخابي، حاثة الناخبين وخصوصا الشباب على التوجه إلى مراكز ومكاتب الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية .يشار إلى ان كل المراكز الانتخابية تم تامينها بكثافة من قبل عناصر الامن والجيش الوطنيين.انطلقت عمليات التصويت في جميع مراكز الاقتراع الموزعة على مناطق ولاية توزر (48 مركزا) في ظروف عادية، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات الصحبي البدراوي (وات)، موضحا أنه تم اعفاء أحد رؤساء مراكز الاقتراع نظرا لانحيازه الى أحد المرشحين.وأشار الى أن نسبة الاقبال ما تزال ضعيفة حيث بلغت النسبة العامة في الساعة الأولى من بداية التصويت نحو 3,01 بالمائة، توزعت بصفة متفاوتة الى 5,4 بمعتمدية حزوة ثم 4,4 بمعتمدية تمغزة تلتها معتمدية دقاش ب3,4 فمعتمدية توزر ب2,80 ثم حامة الجريد ب2,63 وتحتل معتمدية نفطة أضعف نسبة تصويت ب2,07 بالمائة.وقام نحو 174 شابا ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة بالتصويت فيما أدلى قرابة 1354 شخصا ممن تتجاوز أعمارهم 45 سنة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني.فتحت مختلف مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بقابس في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وسجلت العديد من مراكز الاقتراع إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين وخاصة منهم الكهول، وذلك على خلاف ما كان عليه الإقبال في الانتخابات التشريعية.وتتم متابعة هذه الانتخابات من قبل ملاحظين للمرشحين الرئاسيين ومن قبل العديد من المنظمات الناشطة في هذا المجال على المستوى المحلي والوطني وكذلك من قبل مراقبين من الاتحاد الاوروبي وهيئات دولية اخرى.يذكر ان العدد الجملي للناخبين المرسمين بالسجل الانتخابي بالدائرة الانتخابية بقابس يبلغ 230511 ناخبا وناخبة يتوزعون بين 165 مركز اقتراع تشتمل على 466 مكتب انتخاب.وسط حضور أمني وعسكري مكثف انطلقت، في حدود الساعة الثامنة من صباح الأحد، عمليّة الإقتراع للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ب191 مركز إقتراع بالدائرة الإنتخابية القصرين على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساء، فيما ستفتح المراكز المفردة بتوقيت خصوصي لدواعي أمنية ولوجستية والبالغ عددها 111 مركزا في تمام الساعة العاشرة صباحا لتغلق أبوابها على الساعة الرابعة بعد الزوال.وشرع مركز الإقتراع بالمدرسة الإبتدائية الشرقية بمدينة القصرين، ثاني أكبر مراكز الإقتراع بالجهة من حيث عدد الناخبين المسجلين المقدر ب 4547 ناخبا وناخبة، في استقبال الناخبين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم وإختيار رئيس للجمهورية وكان أغلبهم من الشيوخ والكهول وفق ما عاينته مراسلة (وات).وذكر رئيس المركز عبد الباسط حمزاوي أن نسبة إقبال الناخبين بهذا المركز بلغت إلى حدود الساعة التاسعة صباحا 7 فاصل 47 بالمائة معتبرا أن هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالنسبة المسجلة في الدور الأول من هذا الإستحقاق الإنتخابي في نفس التوقيت والتي قال أنها تجاوزت 8 بالمائة متوقعا أن ترتفع في الساعات المقبلة.وأكد العملية الانتخابية التي انطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا، تتم بشكل طبيعي دون تسجيل أية إخلالات.وواكب عملية إنطلاق التصويت بهذا المركز، مراقبون تابعون للهيئة الفرعية للإنتخابات، وملاحظون محلّيون ودوليون وإعلاميون ، بالاضافة إلى ممثّلين عن المترشحيّن لهذا الاستحقاق الإنتخابي.وفي تصريح ل(وات) عبر عدد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بمركز الشرقية عن فرحتهم بممارسة واجبهم الإنتخابي لإختيار رئيس تونس للمرة الثانية على التوالي آملين في أن يقبل اليوم المواطنون بكثافة على صناديق الإقتراع وإختيار الأجدر بتونس .ويبلغ عدد مراكز الاقتراع بدائرة القصرين 302 مركزا منها 111 مركزا تمّ إفرادها بتوقيت إستثنائي نظرا لتواجدها في سفوح الجبال المعلنة مناطق عسكرية مغلقة .وتتوزع مراكز الإقتراع ذات التوقيت الإستثنائي بالجهة على كل من معتمديات حاسي الفريد والعيون وفوسانة وفريانة والقصرين الجنوبية والقصرين الشمالية وتالة وجدليان وسبيطلة وسبيبة وحيدرة.وتضمّ مراكز الاقتراع بالجهة 628 مكتب إقتراع مرسّم بها 288848 ناخبا وناخبة.وتم تسخير 6629 عونا لتأمين كافة مراحل الإستحقاق الإنتخابي بالجهة.تصدر المسنون في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد لائحة المدلين باصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية التونسية، وذلك بأغلب مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بولاية جندوبة، وفق ما صرح به رؤساء مكاتب ومراقبون ل(وات).واعتبر عدد من مراقبي الانتخابات انه تم تسجيل ارتفاع نسبي خلال الساعة الأولى لهذا اليوم مقارنة بذات الساعة من يوم الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد المنقضي، وقد سجل هذا الارتفاع خاصة في صفوف المسنين، فيما وصف إقبال الشباب بالضعيف بذات التوقيت مقارنة بالانتخابات التشريعية، حيث لم يسجل سوى عدد ضعيف من المقترعين من هذه الفئة بمراكز مدرسة الحدائق بجندوبة ومدرسة الحبيب بورقيبة وابن خلدون والطيب المهيري بذات المدينة ونهج الجامع ببوسالم والروماني بذات المدينة والحبيب بورقيبة بطبرقة.واكد عدد من رؤساء المراكز ان عدد ملاحظي المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية من بينهم ملاحظي منظمة عتيد وشركاء من أجل نزاهة الانتخابات والاتحاد العام التونسي للشغل، تراجع بشكل واضح وغاب تماما في بعض المراكز.فتحت مراكز ومكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية بولاية بن عروس ابوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد لاستقبال الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.وتجري عملية الاقتراع وفق ما لاحظه صحفي (وات) وسط حظور المشرفين على مكاتب الاقتراع وحضور لافت للملاحظين المحليين والدوليين وبتأمين كامل من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية المرابطة أمام مكاتب الاقتراع وفي محيطه.وقد لوحظ مع بداية الاقتراع اقبال متوسط في العموم من قبل الناخبين وتنوع في الفئات العمرية وخاصة حضور لافت لفئة الشباب على خلاف المحطات الانتخابية السابقة مع اختلاف في درجة الاقبال بين مركز واخر.وحسب افادات عدد من رؤساء المراكز والمكاتب والملاحظين، فقد تم احترام كل الاجراءات التنظيمية واللوجيستية التي ينص عليها القانون الانتخابي في توزيع الاعوان وتأُثيث المكاتب بالمواد الانتخابية المطلوبة وتيسير عمل الملاحظين.وبحسب ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال ل(وات) صباح اليوم الاحد فقد تم استيفاء كامل الاستعدادات وتوفير المستلزمات والمواد الانتخابية لكل مكاتب الاقتراع، ويتولى الاشراف على العملية الانتخابية بمختلف المراكز 2500 عون تم انتدابهم للعمل بهذه المكاتب والمراكز من ضمنهم 583 من أعضاء مكاتب اقتراع و153 رئيس مركز.يذكر ان عدد المقترعين المدرجين بالسجل الانتخابي للادلاء باصواتهم في الدائرة الانتخابية بولاية بن عروس وصل الى 361 الف ناخب .فتحت مكاتب الإقتراع البالغ عددها 611 مكتبا بالدائرة الانتخابية بمدنين أبوابها، وقد تهيأت لوجستيا وبشريا لاستقبال الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم وانتخاب رئيس لتونس في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.واكتملت بمكاتب الاقتراع كل العناصر لتسيير عملية التصويت على وجهها المطلوب فتجهزت بمختلف المواد الانتخابية التي وزعتها الهيئة الفرعية المستقلة بمدنين منذ يوم أمس، وحضر في تمام الثامنة صباحا كل الأعوان المعنيين بمتابعة عملية الاقتراع، وتواجد عدد هام من الملاحظين والمراقبين الذين اختلف عددهم من مركز إلى آخر مع تواجد أمني وعسكري داخل المراكز وخارجها .وفي متابعة أولية لنسق الإقبال فإن عديد المراكز اقتراع شهدت حركية فاقت المواعيد الانتخابية الماضية سواء في الدورة الأولى للرئاسية أو التشريعية فقد اختلفت الفئات العمرية المتوافدة على مراكز الاقتراع بين شباب وكهول وشيوخ مع اقبال ملفت للمرأة.وفي أحد مراكز الاقتراع بجربة بابتدائية 2 مارس بجربة أجيم الذي يعد 6 مكاتب مسجل بها 3482 ناخب كانت الحركة حثيثة بين دخول وخروج للناخبين من كل الأعمار والأجناس في مشهد لم يألفه المركز في الانتخابات السابقة لتصل نسبة الاقبال وفق رئيس المركز عمار مراد في النصف ساعة الاولى إلى 4 بالمائة معتبرا ذلك مؤشرا جيدا لبلوغ نسبة محترمة في الاقبال .انطلقت صباح اليوم الاحد عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني لاختيار رئيس للجمهورية التونسية من بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي بدائرة المنستير، وذلك بحضور قوات الأمن والجيش الوطنيين.وينتظر أن يتوجه اليوم 324 ألف و703 من الناخبين، من بينهم 65 ألف مسجل جديد بالسجل الانتخابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، نحو 619 مكتب اقتراع موزعين على 153 مركزا في دائرة المنستير حسب الهيئة الفرعية للانتخابات ويراقب عملية الاقتراع 58 من المراقبين الراجعين بالنظر للهيئة الفرعية للانتخابات، علاوة على رؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم ورؤساء مكاتب الاقتراع وملاحظين دوليين من الاتحاد الأوروبي ومحليين من "عتيد" و"أبولون" و"أنا يقظ".فتحت مراكز الإقتراع بالدائرة الانتخابية نابل 1، صباح اليوم الأحد في حدود الساعة الثامنة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني واختيار رئيس جمهورية جديد لتونس.وعاينت مراسلة (وات) انطلاق عملية الاقتراع ببعض مراكز الاقتراع على غرار المدرسة الابتدائية سيدي عاشور بنابل والمدرسة الابتدائية ساحة السوق بقربة، حيث توافد عدد من الناخبين على مركزي الاقتراع منذ الدقائق الأولى من فتح مكاتب الاقتراع وسط تواجد عسكري وأمني لافت داخل مراكز الاقتراع و خارجها.وأكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1، العروسي بن عبد الله، في تصريح ل(وات) أن عملية التصويت انطلقت في ظروف عادية وطيبة بكافة مراكز الاقتراع و البالغ عددها 156 مركزا والتي فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا موعد انطلاق عملية التصويت لتتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساء.وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي خلل أو تعطيلات لانطلاق عملية الاقتراع بمختلف المعتمديات التابعة للدائرة الانتخابية نابل1.ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني بدائرة نابل 1، 260248 ناخبا.انطلقت صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دائرة صفاقس 2 في ظروف جيدة وحضور لمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات بما فيها المراقبون بمختلف منظماتهم، فضلا عن ممثل المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي، وفق ما عاينه صحفي (وات) في عدد من المراكز، وأكده رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات الدائرة أنيس الطريقي.وقد فتحت كل مراكز الاقتراع المقدر عددها ب161 مركزا بهذه الدائرة أبوابها على غرار المحطات الانتخابية السابقة في وقتها المحدد (الثامنة صباحا) بحضور الجيش والأمن الوطنيين وكل أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع التي كانت استعدت منذ يوم أمس واستكملت استعداداتها المادية اللوجستية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.وعاين صحفي (وات) تواجد عديد منظمات المجتمع المدني في مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية "التحرير" بطريق العين على غرار منظمة عتيد وشبكة مراقبون ومنظمة شاهد والجمعية التونسية للتربية المدنية.وكانت المؤشرات الأولى للإقبال على صناديق الإقتراع عادية إلى طيبة في كل من مركز مدرسة التحرير ومدرسة محمد الجمل بالعالية، حيث سجل حضور عديد الناخبين خاصة في المكتب الأول الذي يرسم فيه الكهول وكبار السن، وبلغ عدد هؤلاء في المكتب الأول بمركز محمد الجمل في الربع الساعة الأولى حوالي 20 مقترعا من مجموع 552 مقترعا مسجلا.وقال الطريقي أنه لم تسجل أية خروقات في انطلاق العملية الانتخابية، كما تم احترام فترة الصمت الانتخابي احتراما كليا من طرف المترشحين.يذكر أن عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 يبلغ 328488 ناخبا، موزعين حسب المعتمديات كالتالي: صفاقس المدينة (74245 ناخبا) وصفاقس الجنوبية (70109 ناخبين) وصفاقس الغربية (69311 ناخبا) وطينة (32326 ناخبا) وعقارب (26405 ناخبين) والصخيرة (23873 ناخبا) والمحرس (22125 ناخبا) والغريبة (10094 ناخبا).انطلقت بالدائرة الانتخابية بقفصة في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري عمليّة الاقتراع للدّور الثاني للانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها.وعاينت مراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بالجهة بدء عمليّة التصويت بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية الواقعة بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة قفصة الذي يبلغ عدد الناخبين المرسّمين به 5128 ناخبا وناخبة.وفتحت مكاتب التصويت العشر بهذا المركز أبوابها أمام الناخبين والناخبات، دون تأخير، أي في تمام الساعة الثامنة على أن تتواصل عمليّة التصويت إلى غاية السادسة من مساء اليوم.وواكب انطلاق التصويت بالمركز، الذي انتصبت على مستوى مدخله عناصر من الجيش الوطني، مراقبون تابعون للهيئة الفرعية للانتخابات، وملاحظون محلّيون يمثلون المجتمع المدني ودوليون عن البعثة المشتركة للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وعن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة انتخابات 2019، بالإضافة إلى ممثّلين عن المترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي.وأكد المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات فوزي فضيلي في تصريح لـ (وات) أن كلّ مراكز الاقتراع الواقعة بالدائرة الانتخابية بقفصة قد فتحت أبوابها أمام الناخبين تمام الساعة الثامنة صباحا في ظروف عادية باستثناء المراكز التي قرّرت الهيئة العليا للانتخابات إفرادها بتوقيت استثنائي، حيث تنطلق عملية التصويت بها في الساعة العاشرة لتتواصل إلى غاية الساعة الرابعة بعد الظهر.ويبلغ عدد مراكز الاقتراع بدائرة قفصة 186 مركزا منها 13 مركزا تمّ إفرادها بتوقيت استثنائي و7 مراكز تقرّر نقل مقرّاتها إلى مراكز اقتراع قريبة باعتبار وجودها في مناطق وعرة.وتضمّ مراكز الاقتراع بقفصة 469 مكتب اقتراع مرسّم بها 222 ألفا و57 ناخبا وناخبة.ويتنافس في الدوّر الثاني للانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها مترشّحان أحدهما مستقل والثاني متحزب من أجل الفوز بكرسيّ رئاسة الجمهورية للفترة 2019 / 2024 .انطلقت صباح اليوم الاحد عملية التصويت لاختيار رئيس للجمهورية في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بكافة مراكز الاقتراع بدائرة قبلي البالغ عددها 82 مركزا (بها 215 مكتبا) في ظروف "جيدة" وفق ما اكده المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عبد الجبار جديد ل(وات) مبينا ان عدد الناخبين المسجلين بهذه الدائرة يبلغ 104271 ناخبا وناخبة.واضاف المصدر ذاته ان الهيئة بذلت مجهودات مضاعفة لضمان حسن جاهزية كافة مراكز الاقتراع والاعوان لانجاح هذه الانتخابات، ودعا الناخبين الى الاقبال بكثافة للقيام بواجبهم الانتخابي في هذه المحطة الهامة من تاريخ البلاد.يشار الى ان نسبة اقبال الناخبين على عدد من المراكز التي زارها صحفي (وات) على غرار مركز الانتخابات مدرسة النجاح بجمنة، مركز الانتخابات المدرسة الابتدائية بجمنة، مركز الانتخابات المدرسة الابتدائية بالرحمات ، ومركز الانتخابات مدرسة شارع بورقيبة بقبلي، ومركز الانتخابات شارع الجمهورية بقبلي، تبدو جيدة مقارنة بنسبة الاقبال في الانتخابات التشريعية التي بلغت اجمالا 49 فاصل 17، في حين كانت نسبة الاقبال على الدور الاول من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بدائرة قبلي 59 فاصل 89 بالمائة محتلة بذلك اعلى نسبة تصويت بالجمهورية.انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 بجميع مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بسليانة وعددها 192 مركز اقتراع باستثناء 3 مراكز استثنائية بمعتمديتي الروحية والكريب (ينتظر ان تفتح في حدود الساعة العاشرةة لتغلق عند الساعة الرابعة).وشهد عدد من مراكز الاقتراع بداية توافد اعداد من كبار السن ومن الشباب منذ الساعة السابعة والنصف صباحا فضلا عن تمركز للوحدات الأمنية والعسكرية وتواجد لعدد من الملاحظين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وفق ما عاينته صحفية (وات).وأفاد عدد من الشباب صحفية(وات) انهم قدموا منذ صباح اليوم الأحد لممارسة حقهم الانتخابي داعين شباب الجهة إلى الالتحاق بمراكز الإقتراع.انطلقت على الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد عملية الاقتراع بالدائرة الانتخابية نابل 2، في 115 مركز اقتراع تضم 410 مكاتب لاختيار رئيس تونس الجديد من بين المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي في ظروف "طيبة"، وفق ما افادت به عضو الهيئة الفرعية نابل 2 هويدة الهداجي (وات).وانطلقت بالمدرسة الابتدائية المرازقة بالحمامات عملية الانتخاب بنسق مطرد اذ قام خلال النصف ساعة الاولى من فتح مركز الاقتراع، 120 ناخبا بالادلاء باصواتهم من بينهم قرابة النصف من الفئة العمرية بين 18 و45 سنة، وفق ما عاينه صحفي (وات).وكان المترشح نبيل القروي عن حزب قلب تونس تحصل في الدور الاول الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بدائرة نابل 2 على المرتبة الاولى بمجموع 24504 اصوات من مجموع 113824 صوتا مصرحا بها (بنسبة 21 فاصل 52 بالمائة)، وتحصل المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الثانية بمجموع 23064 من مجموع الاصوات المصرح بها (بنسبة 20 فاصل 26 بالمائة).جدير بالتذكير بان نسبة المشاركة في الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بدائرة نابل 2 (15 سبتمبر) قد فاقت ال55 بالمائة بعد ان فاق عدد المقترعين 117 الف مقترع من قرابة 211 الف مسجل.وشهدت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2 (التى انتظمت يوم 6 اكتوبر) تراجعا، حيث كانت في حدود 44 فاصل 5 بالمائة، وبلغ عدد المقترعين 93832 من مجموع 210846 مسجلا، وبلغ عدد الاصوات المصرح بها 91187 صوتا دون اعتبار الاوراق الملغاة والبيضاء.انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، بعدد من مراكز الاقتراع بمعتمدية ساقية الزيت التابعة للدائرة الانتخابية صفاقس 1، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني، وذلك وسط ظروف عادية، ودون تسجيل أي تأخير أو اخلالات.وتشمل دائرة صفاقس1، 282856 مسجلا بالسجل الانتخابي، سيدلون بأصواتهم في 208 مراكز اقتراع و570 مكتب اقتراع موزعين على مختلف معتمدياتها، وقد سخرت الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 لتسيير العملية الانتخابية 2321 عضوا بين رؤساء مراكز ورؤساء مكاتب واعضاء واعضاء احتياطيين.يشار إلى أن دائرة صفاقس 1 تتضمن 8 معتمديات وهي : ساقية الدائر، ساقية الزيت، الحنشة، جبنايانة، العامرة، بئر علي بن خليفة، منزل شاكر، قرقنة.انطلقت صباح اليوم الاحد وتحديدا على الساعة الثامنة صباحا الانتخابات الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في ظروف عادية تميزت اساسا بتفاوت نسبة الاقبال من مكتب الى اخر.وقد انطلقت الانتخابات ب294 مركز اقتراع فقط من جملة 322 مركزا من المنتظر ان يستقبلوا حوالي 300240 ناخبا قاموا بالتسجيل للمشاركة في هذه المحطة الانتخابية حيث ستفتح بقية المراكز البالغ عددها 28 مركزا تمام الساعة العاشرة صباحا لتغلق عند الساعة الرابعة بعد الزوال بعد ان تم افرادها بتوقيت استثنائي لأسباب لوجستية وطبيعية وبشرية تتعلق اساسا ببطء الوصول اليها وعدم استقرار اغلب سكانها بها وتعرض المسالك الريفية المؤدية اليها الى اضرار، حسب ما فسره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي ل(وات).واكد بوجمعة مشي ان الهيئة حرصت على انهاء مختلف استعداداتها للعملية الانتخابية منذ مساء امس السبت وقامت بالتنسيق مع المؤسستين الامنية والعسكرية لإيصال المعدات المواد الانتخابية الى مختلف مراكز الاقتراع، وبين انه تم تجنيد 3 الاف عون و70 مراقبا لتفادي اية اخلالات قد تحدث.يشار الى ان مراكز الاقتراع المعنية بالتوقيت الاستثنائي موزعة على معتمديات السبالة (5 مراكز)، وجلمة (8 مراكز) ومنزل بوزيان (مركزين) وسيدي علي بن عون (8 مراكز) وبئر الحفي (مركزين) والسوق الجديد (3 مراكز).يتبع - يتبع - يتبع