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تحيا تونس يقرر عدم المشاركة في الحكومة القادمة، ويترك لأنصاره حرية المبادرة في الانتخابات الرئاسية

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - أفاد عضو المجلس الوطني لحركة تحيا تونس محمد الصافي الجلالى، بأن المجلس الوطني للحزب الذى انعقد مساء أمس الخميس قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا " نحن الحزب السابع في البرلمان القادم وموقعنا الطبيعي هو المعارضة".

وأكد في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة ، أن المجلس دعا الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية الى الاسراع في تشكيل الحكومة، لافتا الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد (رئيس حركة تحيا تونس) أعرب خلال حضوره المجلس الوطني عن استعداده لعملية تسليم السلطة.


وبخصوص موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية التى سيجرى دورها الثاني يوم الاحد 13 الاكتوبر 2019، أبرز الجلالى أن المجلس الوطني ترك حرية المبادرة لأنصاره للاختيار بين المترشحين الاثنين كل وفق قناعاته، قائلا " نحن قدمنا مرشحنا خلال الدور الأول ، واليوم المعركة الانتخابية ليست معركتنا".
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كما قرر المجلس الوطني، وفق ذات المتحدث، عقد ندوة وطنية لتقييم آداء الحزب خلال الانتخابات وإعادة هيكلته وبنائه من جديد.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190790

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 11h 07m |           
إذا لم تستحي فقل ما شئت، لقد بان الوجه الصحيح لهذا الحزب وبان بالكاشف وبعظمة لسانهم ان هذه المعركة لاتهمهم، وكأننا سننتخب رئيسا للهنولولو ليس رئيس لتونس، شوفوا الناس الوطنيين والغيورين على وطنهم، ، بالنسبة للشاهد كما يقال بالعامية(كس يجي فوق السطح) اعني صار ما صار في تونس يعمل فاليجتا وأول طيارة طاعة لفرنسا ياخوها ڨول على الخرفان إلي يتبعوا فيهشنوا موقفهم وبآنا وجه باش يقابلو التوانسة، مصلحيين للنخاع

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 10h 30m |           
قائلا " نحن قدمنا مرشحنا خلال الدور الأول ، واليوم المعركة الانتخابية ليست معركتنا".
هذه اخلاق ومستوى المنحط لعديد السياسيين في تونس وكأنهم غير معنين بتونس إلا عندما لهم السلطة، بهذه الافكار المريضة تعاني تونس

Mavb2013  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 10h 27m |           
La bande essaye de se regrouper, mais sous couvert



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