تظاهرة أكتوبر الموسيقي بمدينة سوسة من 16 الى 31 اكتوبر الجاري سوسة 10 أكتوبر 2019

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- تحتضن فضاءات المركب الثقافي والمعهد العالي للموسيقى والمتحف الاثري لمدينة سوسة من 16 الى غاية 31 اكتوبر الجاري، فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة اكتوبر الموسيقي التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.وسيكون حفل الافتتاح بفضاء المركز الثقافي بعرض رقص فرنسي بعنوان Le tour du monde des danses urbaines لـ Ana Piو Cecilia Bengolea و François Chaignaud.كما يتضمن برنامج الدورة في اليوم الثاني وبالفضاء نفسه عرضا موسيقيا بعنوان Fusion لمجموعة Azirem بمشاركة الفنانة آمال الشمك وبقيادة الفنان محمد الرواتبي وكذلك عرض زخارف طربيّة للفنانة سنية بن عبد الله الذي تم برمجته ليوم 27 أكتوبر الجاري.ويفتح المعهد العالي للموسيقى بسوسة ضمن هذه الدورة ابوابه لاحتضان عرض فني بعنوان Trip to the Balkan Project لفرقة the No Visa Orchestra التابعة الناشطة في نفس المعهد.كما يحتضن المعهد عرضا للموسيقي الآلتيّة "العصفور العاشق " لمجموعة الفنان أنيس القليبي.ويحتضن فضاء المتحف الاثري حفل الاختتام بعرض موسيقي فرنسي Duo Clariana Anna Besson et Claire Besson وتجدر الإشارة الى ان العروض تنطلق بداية من الساعة السادسة مساء.