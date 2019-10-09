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تشريعية 2019 - النتائج الأوّلية بدائرة نابل 1

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - في ما يلي النتائج الأولية المتعلّقة بالإنتخابات التشريعية بدائرة نابل 1 والتي أعلنت عنها مساء اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة:

عدد الأصوات المصرّح بها 120850


عدد الأوراق الملغاة 2197

عدد الأوراق البيضاء 1087

إسم القائمة / عدد الأصوات / عدد المقاعد / إسم الفائز بالمقعد

/ قائمة الحزب الدستوري الحر 11441 / 1 / ثامر سعد

/ قائمة أمل وعمل المستقلة 5397 / 1 / سليمان بالطيب

/ قائمة حركة تحيا تونس 4997 / 1 / مروان الفلفال

/ قائمة حركة النهضة: 19010 / 1 / معز بلحاج رحومة

/ قائمة ائتلاف الكرامة: 6299 / 1 / منذر بنعطية

/ قائمة التيار الديمقراطي: 7172 / 1 / امحد بونني

/ قائمة قلب تونس: 18454 / 1 / جوهر النيري

  
  
     
  
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