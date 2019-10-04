تشريعية 2019-القصرين: برنامج القائمة المستقلة ''سواعد الشباب'' تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - يرتكز البرنامج الإنتخابي للقائمة المستقلة "سواعد الشباب" المترشحة للإنتخابات التشريعية المقبلة بدائرة القصرين، على جملة من الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
وتتمثل أبرز هذه الأهداف، وفق رئيسها، سامي السالمي، في إيجاد حل نهائي لملف عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب والسعي إلى إيجاد حلول جذرية لحاملي الشهائد العليا وكافة المعطلين عن العمل، مع السعي نحو تشغيل فرد من كل عائلة معوزة وتوفير التغطية الصحية لمحدودي الدخل، إضافة إلى توفير الماء الصالح للشراب وتعميم الشبكة الكهربائية على الأرياف وإعادة تهيئة المسالك الريفية بمواصفات جيّدة.
وتتعهذ القائمة كذلك، بإحداث مناطق سقوية كبرى في جل المعتمديات ودعم الفلاحين والتسريع في إنجاز الطريق السريعة الرابطة بين ولاية القصرين وتونس العاصمة والتعجيل في إنجاز المستشفى الجامعي بالجهة وإحداث طريق حزامية ببعض المعتمديات ومزيد العناية بالبنية التحتية وحث الدولة على التدخل الجاد لإنشاء مناطق سياحية بالولاية.
كما ستعمل، وفق ما ذكره رئيسها لصحفية (وات) بالجهة، على تفعيل التمييز الإيجابي بين الجهات وجدولة ديون تونس وإخراجها من التبعية الإقتصادية والمالية ومراجعة عقود ثرواتها الطبيعية.
وتتمثل أبرز هذه الأهداف، وفق رئيسها، سامي السالمي، في إيجاد حل نهائي لملف عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب والسعي إلى إيجاد حلول جذرية لحاملي الشهائد العليا وكافة المعطلين عن العمل، مع السعي نحو تشغيل فرد من كل عائلة معوزة وتوفير التغطية الصحية لمحدودي الدخل، إضافة إلى توفير الماء الصالح للشراب وتعميم الشبكة الكهربائية على الأرياف وإعادة تهيئة المسالك الريفية بمواصفات جيّدة.
وتتعهذ القائمة كذلك، بإحداث مناطق سقوية كبرى في جل المعتمديات ودعم الفلاحين والتسريع في إنجاز الطريق السريعة الرابطة بين ولاية القصرين وتونس العاصمة والتعجيل في إنجاز المستشفى الجامعي بالجهة وإحداث طريق حزامية ببعض المعتمديات ومزيد العناية بالبنية التحتية وحث الدولة على التدخل الجاد لإنشاء مناطق سياحية بالولاية.
كما ستعمل، وفق ما ذكره رئيسها لصحفية (وات) بالجهة، على تفعيل التمييز الإيجابي بين الجهات وجدولة ديون تونس وإخراجها من التبعية الإقتصادية والمالية ومراجعة عقود ثرواتها الطبيعية.
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Par:mandhouj (France )
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