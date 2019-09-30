تشريعية 2019-قبلي: استراد الحقوق واعتماد خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي ابرز محاور برنامج القائمة المستقلة ''مواطنون ونشارك''

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- قال رئيس القائمة المستقلة "مواطنون ونشارك" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي محمد المغزاوي ان برنامج قائمته الانتخابي يحمل اسم "الجمننة" وهو مستلهم من نجاحات جمعية واحات جمنة في تحقيق تنمية شاملة بعمادة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية وتمكنها من استرداد حقها المنهوب في ضيعة "ستيل" المعروفة بضيعة المعمر، واتباع خيار اقتصادي تضامني اجتماعي في تسيير هذه الضيعة.واضاف المغزاوي في تصريح ل(وات) ان برنامج القائمة الانتخابي يقوم على محورين رئيسيين الاول تحت عنوان استرداد الحقوق وفك الكوابح، ويعمل على جلب الاجيال الجديدة غير الاوروبية لوحدات تكييف التمور وتعليبها من اجل الدخول في مرحلة تصدير التمور المطلق مع السعي الى استعادة وحدات تكييف وتصدير دقلة النور والتي يتم تصديرها من ولايات اخرى بالبلاد فضلا عن استعادة المجمع المهني للتمور وتسوية وضعية التوسعات الخاصة كما يدعو البرنامج الى فرض تشريك ابناء الجهة في تسيير الشان العام الوطني وذلك بحضورهم في التشكيلات الحكومية التي غيبوا عنها منذ الاستقلال، علاوة على استعادة مستحقات منطقتي دوز والفوار من الشركات النفطية المنتصبة بها كما ينص على ذلك الفصل 118 من مجلة المحروقات، علاوة على استعادة حق الفرق الرياضية لحقها في الدعم من قبل هذه الشركات النفطية اما المحور الثاني للبرنامج فانه يحمل عنوان اتباع خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهو يقوم على بعث 9 مؤسسات اجتماعية تضامنية نموذجية (بحساب واحدة بكل منطقة بلدية) خلال العامين الاولين من العهدة النيابية، الى جانب احداث معهد عالي للاقتصاد الاجتماعي التضامني والاعلام الاقتصادي بضيعة "ستيل" يؤهل المنتجين والمسيرين للمؤسسات الاجتماعية التضامنية ويعد الدراسات للمشاريع التي تقترحها الجمعيات الناشطة وذلك خلال العام الثالث من العهدة النيابية، فضلا عن بعث 43 مؤسسة اجتماعية تضامنية خلال ما تبقى من هذه العهدة بحساب واحدة بكل عمادة توفر كل مؤسسة منها ما بين 500 و1000 موطن شغل، بما ينزل بمعدل البطالة بالولاية الى ما دون 5 بالمائة خلال خمس سنوات.