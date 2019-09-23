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إلقاء القبض في بنزرت على أربعة عناصر على علاقة وثيقة بحادثتي استشهاد الرائد فوزي الهويملي وإصابة عسكري

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
وات - تمكنت مساء يوم الاثنين، الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح الأمنية بنزرت، من إلقاء القبض على أربعة عناصر على علاقة وثيقة بحادثة استشهاد الرائد فوزي الهويملي صباح يوم الاثنين، إثر طعنه من قبل شخص مصنف لدى المصالح الأمنية ب"متشدد"، بأحد المقاهي الواقعة في محيط الحي الإداري المحاذي لروضة الشهداء، قبل أن يفر ويصيب في طريقه عسكريا برتبة ملازم في جيش الطيران إصابات خفيفة، وفق مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته لمراسل "وات"، أن العناصر الأربعة الذين تم إالقاء القبض عليهم، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وهم من متساكني أحد الاحياء الشعبية بالأحواز الشرقية لمدينة بنزرت،وينشطون في مجال التجارة الموازية بالأسواق، مشيرا إلى أنه تبين، وفق التحريات الأمنية الدقيقة التي أجريت معهم، أنهم على علاقة وثيقة بحادثة الطعن، من خلال تكوين خلية إرهابية كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات تستهدف الأمنيين.
وأفاد بأنه تم حجز ثلاثة قوارير حارقة تقليدية الصنع، إلى جانب مكونات أخرى بالمنزل الذي كان الأشخاص الأربعة يقطنون به على وجه الكراء.


  
  
     
  
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