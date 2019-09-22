تشريعية 2019 / صفاقس : قائمة التكتل من أجل العمل والحريات تقترح تصورا جديدا لهيكلة مدينة صفاقس ونقل محطة الأرتال

Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- تعهد كمال القرقوري رئيس قائمة التكتل من أجل العمل والحريات المترشحة للانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر 2019 بالدفاع عن تصور جديد لهيكلة مدينة صفاقس ونقل محطة الأرتال بدل التصور الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من طرف وزارة النقل والذي يقدم "نصف حل بكلفة باهضة" للوضعية المتأزمة التي تعيشها المدينة بحسب تعبيره.وأفاد القرقوري في تصريح لمكتب (وات) على هامش حملته الانتخابية في عدد من مناطق الولاية أن المكان الذي تقترحه القائمة للمحطة متعددة الأنماط ومنها محطة الأرتال الحالية هو منطقة الملاحة في جوار محطة الحافلات وسيارات الأجرة "لواج" مع إحداث خط سكة حديدية من الغرابة إلى قرقور يضمن عدم مرور القطار من وسط المدينة عوضا عن مقترح وزارة النقل وشركة مترو صفاقس والمتمثل في المنطقة المجاورة لمحطة الأرتال الحالية وبالتالي لن يحل مشكل فتح منطقة تبرورة على المدينة بالشكل المطلوب بحسب تقديره.وبين رئيس قائمة التكتل أن المقترح الذي يقدمه يتميز بعديد الإيجابيات دفعة واحدة منها فتح منطقة مشروع تبرورة على المدينة دون عراقيل (السكة والقناطر المبرمجة) ورفع العوائق عن ميناء شاطئ القراقنة بإزالة السكة الحديدية واستغلال السكة الحالية بطريق تونس للمترو موضحا أن كلفة الصيغة التي تقترحها القائمة تقدر ب 600 مليون دينار في حين تقدر كلفة مقترح وزارة النقل ب1200 مليون دينار.وإلى جانب صفاقس المدينة قامت القائمة في إطار حملتها الانتخابية بسلسلة من الزيارات الميدانية في المناطق الريفية حيث زارت اليوم الأحد مناطق صبيح ونوال والفريشات من معتمدية صخيرة بعد أن زارت السبت معتمدية الغربية، وأشرفت على مقهى سياسي قدمت خلاله رؤيتها للحلول الكفيلة بمعالجة الإشكاليات التنموية مثل عدم وظيفية المنطقة الصناعية بالغريبة وصعوبات التزود بالماء والتشغيل ومشاكل الصيد البحري في المنطقة وغيرها.