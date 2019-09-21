تشريعية 2019- الدائرة الانتخابية منوبة: القائمة المستقلة ''بلادنا'' تتواصل مع أهالي الجهة من خلال تقديم أفكار شبابية جديدة

Samedi 21 Septembre 2019



وات

- اختارت قائمة "بلادنا" المستقلة الشبابية "بلادنا انت صوتها"، شعارا لها لتخوض سباق الانتخابات التشريعية 2019 بدائرة منوبة الانتخابية وذلك ضمن 20 قائمة مستقلة، أغلبها شبابية.وقد باشرت القائمة المستقلة أنشطتها الدعائية في كامل مناطق الولاية، من خلال تقديم أفكار جديدة وبرنامج شبابي يستهدف هذه الفئة أساسا، واختارت الاتصال المباشر بالمواطن للتعريف ببرنامجها الانتخابي المبني على جملة من المبادئ ترتكز على سيادة الشعب والقضاء على الفساد.وأشرف رئيس القائمة المذكورة، أمان الله الجوهري، صباح اليوم السبت، على رأس مجموعته الشبابية، على اجتماع شعبي وسط مدينة وادي الليل، اوضح من خلاله "أن حملة القائمة قامت على اللقاء المباشر لان النقاش العمومي هو الذي يبني وعي المواطنة ويعمل على ترسيخ المسار الديمقراطي في الوعي العام، ما ينعكس إيجابا على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع ويمكّن الشّعب من ممارسة السّلطة من خلال التمثيل النيابي والمجتمع المدني والحراك الاجتماعي"، وفق تعبيره.وأضاف، أن القائمة "تتعهد بالدفاع عن العمل المستقر والأجور اللائقة والحقوق المهنية وإيقاف الاستغلال وضمان الحق في تقاعد كريم وجرايات مناسبة مع تكاليف المعيشة، هذا مع تجديد سياسات وآليات التشغيل ومنظومة تمويل المشاريع الصغرى للحد من البطالة وخلق فرص للشباب"، على حد قوله.وبيّن الجوهري، ان القائمة "تساند مقاومة سياسة التفريط في المؤسسات العمومية وعدم خوصصتها، حتى تبقى الصحة والتعليم والنقل وجميع المرافق الاساسية حقوقا اجتماعية مضمونة، مع دفاعها عن حقّ الأطفال في التّعليم خاصة أمام انهيار المدرسة العموميّة"، علاوة على دفاعها عن المستشفيات العموميّة "التّي أسقطتها الدّولة من أولويّاتها وتركت الشعب في مواجهة الطّمع والابتزاز"، بحسب رأيه.ولاحظ في سياق متصل، أنه من الضروري فرض العدالة الاجتماعية حتّى لا يستمرّ الأجراء وصغار التجّار والحرفيّون في دفع الضّرائب التّي لا يدفعها "أصدقاء السّلطة".