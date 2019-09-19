التكتل الديمقراطي يدعو التونسيين لعدم التصويت للمترشح نبيل القروي

Jeudi 19 Septembre 2019



بلاغ صحفي

- إن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إذ يهنئ كافة الشعب التونسي على إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي ويثمّن قبول جميع المترشحين للنتائج مما يؤكد ثقة الفرقاء السياسيين والمواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، فإنه:ـ يرى أن نتيجة الانتخابات تمثل عقابا لمنظومة الحكم ويتفهم مطلب التونسيين في القطع مع هذه المنظومة الفاشلة.ـ يحمّل الائتلاف الحاكم وعلى رأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد المأزق القانوني الذي وضع فيه تونس من خلال إيقاف السيد نبيل القروي لا من أجل العدالة لكن من أجل إقصاء خصم سياسي بعد تصدره لنوايا التصويت.ـ يدعو القضاء التونسي، بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكين السيد نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية بصفة عادلة.ـ يدعو التونسيين لعدم التصويت للمترشح نبيل القروي لوجود شبهات فساد مالي تجاهه واستعماله لقناة خاصة للقيام بالإشهار السياسي.ـ يدعو المترشح قيس سعيد إلى توضيح رؤاه تجاه احترام الدستور والقانون والحريات الخاصة والفردية.ـ يدعو الناخبين للتصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية ويدعوهم لإعطاء ثقتهم في حزب التكتل الذي تقدّم لهم ببرنامج انتخابي جدّي يهدف إلى إرجاع الدور الاجتماعي للدولة من خلال مرفق عمومي (صحة، تعليم، نقل) في مستوى تطلعات المواطن ومن خلال طريقة تسيير شُهد لها بالكفاءة ونظافة اليد منذ سنين.