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هيئة الانتخابات: نسب التصويت للقروي ومورو مازالت متقاربة ومجلس هيئة الانتخابات يجتمع لاحقا بعد استكمال كافة المحاضر وتجميع النتائج

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
وات - أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن عملية الفرز للأصوات المصرح بها للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مازالت متواصلة وأن نسب التصويت للمترشحين في المرتبة الثانية نبيل القروي والثالثة عبد الفتاح مورو مازالت متقاربة .

وأضاف البرينصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ظهر اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن مجلس الهيئة سيجتمع لاحقا اليوم بعد استكمال كافة المحاضر وتجميع النتائج إلى جانب التقارير الواردة من أعوان المراقبين للحملة التابعين للهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة التي ترصد الإخلالات في الصحافة المكتوبة والالكترونية بخصوص المترشحين في المرتبتين الأولى والثانية للنظرفي هذه التقارير والمحاضر .


وبين أنه في صورة تسجيل إخلالات ترتقي إلى جرائم انتخابية يقرر مجلس الهيئة اللجوء للفصل 143 من القانون الانتخابي الذي يمكنها من إسقاط بعض النتائج، ويمكن للمترشح اللجوء للمحكمة الادارية للطعن في هذا القرار.
وينص الفصل 143 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن "تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها.
ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

وبخصوص قضية نبيل القروي ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخابات، أوضح البرينصي أن هذه القضية قد تتطلب مرور العديد من السنوات قبل إصدار حكم بات فيها ، ولا يمكن للهيئة أن تسقط ترشحه إلا في صورة ثبوت تسجيل إخلالات كبرى في حملته الانتخابية ترتقي إلى جرائم انتخابية.
ومن جهته قال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح ل(وات) "إن المترشح نبيل القروي له كل الحقوق والواجبات وليس لدينا أي مانع بأن يمارس حملته الانتخابية داخل السجن أو بعد أن يطلق القضاء سراحه"، مشددا على أن هيئة الانتخابات لا يمكن لها التدخل في أعمال السلطة القضائية.
ولفت إلى أن دور الهيئة التي لها سلطة ترتيبية تقتصر على مجالها فقط وأنها لا تتدخل في جرائم الحق العام التي هي من اختصاص السلطة القضائية. وأضاف قوله "بالنسبة للهيئة إذا مر القروي للدور الثاني أو ترشح فنحن كهيئة نصرح بفوزه وينتهي دورنا"، مشيرا إلى أن الحكم الجزائي في تونس حتى وإن قضى بالإدانة ليس مانعا من موانع الترشح، إلا في صورة صدور حكم بات استوفى كل أطوار التقاضي وأن يضم الحكم عقوبة تكميلية تقضي حرفيا بحرمان الشخص المعني من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.

يشار إلى أن نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن حزب "قلب تونس "،موقوف على ذمّة القضاء في قضية رفعتها منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ .
ورفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس يوم 5 سبتمبر 2019مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".

  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 189205

Mandhouj  (France)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 15h 23m |           
À mon avis, il n'y a pas un plan anti Karoui à l'ISIE. Hier avec zarkouni, nous avons eu droit à des résultats sortie des urnes, échantillons 38000 personnes, avec une marge d'erreur à deux points. Sans être dans la théorie complot, la soirée d'hier était dans le sens, du dit hors système, ou nouveau système . Va comprendre ces journalistes !!!

La soirée d'hier , ma fait rappeler la soirée des municipales. Elle était sûr mesure pour ne pas frustrer l'électorat Nida, ni le parti.

La problématique, c'est que les journalistes de la soirée, se sont trop avancé-es, même à presque pousser l'entourage de Mr Mourou à reconnaître, la défaite. Après le point presse de Dilou, les journalistes autour de la table, étaient frustré-es. C'est à dire, aucun professionalisme, de leur part, ni crédibilité à accorder au métier du journalisme.

El hiwar, encore une fois, démontre qu'elle n'est pas une chaine d'info, mais une maison, de fabrication de l'opinion publique, pour le compte, d'une famille politique même élargie.

Toutefois, nous ne devons accorder la crédibilité, qu'a l'ISIE, et nous sommes bien obligé-es, ce sont les règles démocratiques que nous avons mis.

Khalbaoui  (United Kingdom)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 15h 02m |           
مأزق طاحو فيه جماعة السيستم، من ناحية يحبو يطيرو القروي كمترشح للدور الثاني و من ناحية ليس لهم بديل سوى مرشح حركة النهضة. من ناحية تحرق و من ناحية تكوي.
ااااه يا تونس حالك حال القهرة حال الجمل تڨسم ضهره واحد جبد السكينة ڨدم نحره و لوخر مشعل الحطب متهياله
ااااه يا تونس زادوك علة على علة زادوك علة على علة والي زاد الطين بلا الفقر والجوع والعري و المذلة

Khalbaoui  (United Kingdom)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 14h 46m |           
The plan is to Kick karaoui out.

Mandhouj  (France)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 14h 40m |           
@مسالم

عملية الفرز اصبحت دربي كوروي . إن شاء الله ما فماش وقت اضافي !!!
و ضربات جزاء

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 14h 32m |           
يعني أن الهيئة تطالب الشعب بحبس الأنفاس الى غاية الدقيقة 90 .

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 14h 32m |           
اللهم يارب : ولّى امورنا خيارنا ولا تولّي أمورنا شرارنا



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