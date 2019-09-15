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رئاسية 2019: نسبة الاقبال الجملية على الاقتراع داخل تراب الجمهورية بلغت 1,6 بالمائة الى حدود 9 صباحا

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
وات - بلغت نسبة الاقبال الجملية على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 1,6 بالمائة، وذلك على الساعة التاسعة صباحا اي ساعة بعد انطلاق عمليات الاقتراع، حسب ما اعلنت عنه عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان.

واوضحت عضو الهيئة خلال نقطة اعلامية عقدت الاحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة، ان اعلى نسبة مشاركة كانت في ولاية قبلي وبلغت 7,99 بالمائة فيما سجلت ولاية المنستنير ادنى نسبة مشاركة في حدود 0,16 بالمائة.
واشار عضو الهيئة، انيس الجربوعي، الى ان حوالي 105 الاف ناخب ادلوا باصواتهم خلال اقل من ساعة من فتح مكاتب الاقتراع وهو ما اعتبره مؤشرا جيدا على مشتوى الاقبال.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189137

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 11h 56m |           
On espére au prochain Démocratie-Voting on peut voter en TUNISIE par voie électronique , surtout pour les Tunisiens résidant à l'étranger….



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