رئاسية 2019: نسبة الاقبال الجملية على الاقتراع داخل تراب الجمهورية بلغت 1,6 بالمائة الى حدود 9 صباحا

Dimanche 15 Septembre 2019



وات

- بلغت نسبة الاقبال الجملية على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 1,6 بالمائة، وذلك على الساعة التاسعة صباحا اي ساعة بعد انطلاق عمليات الاقتراع، حسب ما اعلنت عنه عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان.واوضحت عضو الهيئة خلال نقطة اعلامية عقدت الاحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة، ان اعلى نسبة مشاركة كانت في ولاية قبلي وبلغت 7,99 بالمائة فيما سجلت ولاية المنستنير ادنى نسبة مشاركة في حدود 0,16 بالمائة.واشار عضو الهيئة، انيس الجربوعي، الى ان حوالي 105 الاف ناخب ادلوا باصواتهم خلال اقل من ساعة من فتح مكاتب الاقتراع وهو ما اعتبره مؤشرا جيدا على مشتوى الاقبال.