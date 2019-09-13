قابس: الزبيدي يقول ان من اولوياته استرجاع هيبة الدولة وبعد الشباب بفرص تشغيل شغل جديدة

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 عبد الكريم الزبيدي خلال حملته الانتخابية بمدينة قابس اليوم الجمعة أن من أولوياته استرجاع قوة الدولة وهيبتها حتى تتمكن من مجابهة الارهاب والجريمة المنظمة والتصدى للفساد.
وبين ان هيبة الدولة من هيبة المواطن، الذي يتمتع بحقوق ويتحمل الواجبات، وتعني هيبة الدولة كذلك تطبيق القانون وضمان احترامه من قبل الجميع.
ووعد الزبيدي بالعمل في صورة فوزه في الانتخابات على توفير قضاء عادل وتفعيل المصعد الاجتماعي الذي كون الكفاءات التونسية خلال فترة الاستقلال، وهو ما سيساعد على تحقيق تكافئ في الفرص وخاصة بالنسبة للشباب الذي يتمتع بقدرات كبيرة ولم يقدم له أي شيئ، مضيفا ان هذا الشباب شانه شان الكثير من التونسيين لم تعد له ثقة في السياسيين الذين يتداولون على الحكم.
وبين الزبيدي انه من غير المقبول القضاء على الشباب الذي يقدم على استهلاك مخدر القنب الهندي "الزطلة" لأول مرة، واعتبر انه من الضروري الغاء عقوبة السجن بشأن هذه الفئة من الشباب، واوضح انه سيصدر في صورة فوزه في الانتخابات عفوا على المستهلكين لهذه المادة لاول مرة، وسيعمل على محو اثار الجريمة من البطاقة عدد 3.
وقال انه سيمكن الشباب من من اراضي فلاحية في المناطق الحدودية للبلاد على غرار تجربة رجيم معتوق معربا عن يقينه بان الصحراء التونسية يمكن ان تتحول الى جنة بالانتاج الفلاحي وبانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والسياحة.
وبين ان هيبة الدولة من هيبة المواطن، الذي يتمتع بحقوق ويتحمل الواجبات، وتعني هيبة الدولة كذلك تطبيق القانون وضمان احترامه من قبل الجميع.
ووعد الزبيدي بالعمل في صورة فوزه في الانتخابات على توفير قضاء عادل وتفعيل المصعد الاجتماعي الذي كون الكفاءات التونسية خلال فترة الاستقلال، وهو ما سيساعد على تحقيق تكافئ في الفرص وخاصة بالنسبة للشباب الذي يتمتع بقدرات كبيرة ولم يقدم له أي شيئ، مضيفا ان هذا الشباب شانه شان الكثير من التونسيين لم تعد له ثقة في السياسيين الذين يتداولون على الحكم.
وبين الزبيدي انه من غير المقبول القضاء على الشباب الذي يقدم على استهلاك مخدر القنب الهندي "الزطلة" لأول مرة، واعتبر انه من الضروري الغاء عقوبة السجن بشأن هذه الفئة من الشباب، واوضح انه سيصدر في صورة فوزه في الانتخابات عفوا على المستهلكين لهذه المادة لاول مرة، وسيعمل على محو اثار الجريمة من البطاقة عدد 3.
وقال انه سيمكن الشباب من من اراضي فلاحية في المناطق الحدودية للبلاد على غرار تجربة رجيم معتوق معربا عن يقينه بان الصحراء التونسية يمكن ان تتحول الى جنة بالانتاج الفلاحي وبانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والسياحة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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