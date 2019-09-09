الليلة، اختتام بث المناظرات التلفزية بين المجموعة الثالنة من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

Lundi 09 Septembre 2019



وات

- يختتم مساء اليوم الاثنين، البث المباشر للمناظرات التلفزية بين المجموعة الثالثة من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (26 مترشحا) من استوديوهات التلفزة التونسية، تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج، تونس تختار".ويشارك في المناظرة التلفزية الثالثة والأخيرة، وفق نتائج القرعة التي جرت الأسبوع الماضي، 8 مترشحين، وهم حسب ترتيب الجلوس من اليمين إلى اليسار سلمى اللومي وأحمد الصافي سعيد و سيف الدين مخلوف و سعيد العايدي و سليم الرياحي و يوسف الشاهد و حمة الهمامي و قيس سعيد.وتتمحور الأسئلة الموجهة للمشاركين في المناظرة التلفزية، حول السياسة الخارجية ومسألة الأمن القومي ومختلف المبادرات التي سيعرضها المترشحون، على مدى ساعتين ونصف.وكانت التلفزة التونسية قد أعلنت أنها ستمكّن جميع القنوات الإذاعية والتلفزية المحلية والعربية والدولية الراغبة في نقل هذه المناظرة التلفزية الأولى من نوعها في تونس، من شارة البث نظيفة على قناتين عالية الدقة إحداهما بلغة الإشارات.وستجري الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ،داخل تونس يوم الاحد المقبل 15 سبتمبر الجاري وفي مراكز التصويت خارج تونس (في 45 بلدا) ايام 13 و 14 و 15 من الشهر الجاري على ان يتم الاعلان عن النتائج الاولى لهذا الاستحقاق الانتخابي يوم الثلاثاء القادم 17 سبتمبر.