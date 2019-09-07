مونديال الصين 2019 - اصدء من بيكين

Samedi 07 Septembre 2019



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- يعتبر صانع الالعاب عمر عبادة رجل المباراة في اللقاء الذي خاضه المنتخب التونسي امس الجمعة امام الفليبين بتسجيله 16 هدفا من بينها هدفان من فئة 3 نقاط كما كان وراء 3 تمريرات حاسمة وتقدم بذلك على زميله مايكل رول الذي حقق 13 هدفا (من بينها 3 من فئة 3 نقاط.وياتي صالح الماجري في المرتبة الثالثة ب(12 هدفا و10 متابعات) ومحمد حديدان في المرتبة الرابعة ب(10 اهداف منها هدفان من فئة 3 نقاط).في المقابل جاء الفليبيني اندري بلاتش في المركز الاول في تسجيل الاهداف برصيد 24 هدفا من من بينها 3 من فئة 3 نقاط).- سجل الثلاثي التونسي عمر الموحلي ومختار قيازة ومحمد العباسي امس الجمعة حضورهم لاول مرة في مونديال الصين.وقد سجل الموحلي خلال ال15 دقيقة التي دخل فيها المباراة امام الفيلبين 8 اهداف فيما حقق قيازة 5 اهداف خلال 6 د و40ث لعب.- تابع مباراة تونس والفليبين عدد كبير من الجمهور حيث كانت قاعة ووكيسونغ سبورت سنتر التي تتسع ل17 الف مقعد نصف ممتلئة .ورغم عدد وجود اي مشجع تونس على المدارج، فان الجماهير الحاضرة صفقت بحرارة لكل حركة جميلة قاغم بها زملاء صالح الماجري.- خلافا للدور الاول الذي جرى بغازنغزهو حيث جلب المنتخب الاسباني عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام ، فان وسائل الاعلام الاجنبية لم تتواجد بنفس العدد في قاعة بيكين.اما الصحافة التونسية فهي ممثلة ب3 وسائل اعلامية وهي وكالة تونس افريقيا للانباء واذاعة الشباب وراديو موزاييك.- يتميز المركز الاعلامي المركزي بقاعة ووكيسونغ سبورت سنتر بتوفره على احدث التجهيزات التقنية مما يسر عمل الاعلاميين الاجانب الذين كانوا يجدون صعوبات جمة في الارتباط بشبكة الانترنات .- يحتفظ المدرب الوطني مارو بالما الذي درب سابقا عددا من الاندية منها المنتخب الانغولي، بعلاقات جيدة مع لاعبيه حيث تقدم عدة لاعبين بالنزل الذي تقيم به منتخبات المجموعة الثالثة لمدربهم السابق وقدموا لهم التحية الحارة.- علمت مبعوثة وكالة تونس افريقيا للانباء الى بيكين ان الجامعة التونسية لكرة السلة تعتزم تقديم تقرير للاتحاد الدولي لللعبة حول التحكيم حسب ما صرح به رئيس الجامعة علي البنزرتي المتواجد بالعاصمة الصينية والذي اكد ان المنتخب التونسي تعرض لمظلمة تحكيمية خلال مباراة بورتوريكو حيث لم يعلن الحكم عن خمسة اخطاء واضحة ورفض اللجوء لتقنية "الفار".واضاف البنزرتي ان نفس الحكم كان ارتكب اخطاء مماثلة ضد المنتخب التونسي خلال دورة ستاكوفيتش مستنكرا هذا التعاطي مع ممثلي كرة السلة الافريقية.