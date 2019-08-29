57 بالمائة من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة التي تترأسها نساء، هي قائمات حزبية

Jeudi 29 Août 2019



وات

- استأثرت القائمات الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية القادمة ب 57% من القائمات التي تترأسها نساء، ويتصدر حزبا آفاق والدستوري الحر قائمة الاحزاب المترشحة على 33 دائرة انتخابية من حيث عدد من القائمات التي ترأستها نساء (9 قائمات) ويتذيلها ائتلاف الجبهة الشعبية بقائمة انتخابية واحدة تترأسها إمرأة، وفق نتائج دراسة حول " مدى حضور المرأة في المسار الانتخابي والترشحات والقائمات الحزبية" أنجزتها رابطة الناخبات التونسية.ولم ترشح الأحزاب السياسية أي إمراة للانتخابات الرئاسية، كما أنه تم رفض 9 ترشحات نسائية من بين 71 ترشحا مرفوضا، توجهت منهم إمراتان للقضاء مما يعكس جدية المطالب، وفق نتائج التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة حول " الحقوق الانتخابية للمرأة : أين نحن في تطبيق مبادئ المساواة بين ا لجنسين وتكافؤ الفرص؟".وفي قراءة لمشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية، لاحظت عضو رابطة ناخبات تونسيات أنوار منصري أن حضور المرأة في الانتخابات الرئاسية ضعيف جدا، إذ يبلغ عدد المترشحات للرئاسية امرأتين اثنتين من بين 26 مترشحا لافتة إلى أن من تمكن من الترشح هما رئيستا حزب وبالتالي فإنهما عندما وصلتا إلى مركز القرار تمكنتا من الترشح للانتخابات.وأضافت منصري أنه ومن خلال دراسة جندرية للاحصائيات المتعلقة بمرحلة الترشحات، قامت بها الرابطة، أن حضور المرأة وترؤسها للقائمات المترشحة للتشريعية القادمة تطور من 7% سنة 2011 إلى 12% سنة 2014 و 30 % خلال الانتخابات البلدية، ولم يتجاوز 14% خلال الانتخابات التشريعية القادمة بالرغم من " تشدق الاحزاب بدفاعها عن المساواة والتناصف وحقوق النساء" حسب تعبيرها.وعلى مستوى الجهات فإن أعلى نسبة للنساء على رأس القائمات توجد بدائرة ألمانيا بنسبة 33% و صفاقس 2 بنسبة 26% وأضعفها بتطاوين بنسبة 0%.وتعتزم رابطة الناخبات، وفق انوار منصري، القيام بملاحظة الانتخابات والتركيز أولا على رصد مدى احترام مبدإ المساواة وكافة مظاهر الفساد وانعدام الحوكمة في الحملة الانتخابية وادارتها، إضافة إلى الاعتماد على القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالنظر لرصد مثل هذه التجاوزات خلال الاستحقاقات الماضية.كما ستتولى الرابطة مرافقة 10 رئيسات قائمات في مسارهن الانتخابي منذ انطلاق الحملة وكيفية التعامل مع النساء داخل القائمة من طرف رئيس الحزب للتثبت من مدى تطبيق القانون على أرض الواقع.