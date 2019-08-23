هيئة المحامين تدعو المجلس الاعلى للقضاء الى انجاز حركة قضائية منصفة بين جميع المحاكم

Vendredi 23 Août 2019
وات - دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجلس الاعلى للقضاء الى إنجاز حركة قضائية منصفة وشفافة وعادلة بين جميع المحاكم حسب المعايير الموضوعية الدولية والوطنية، والتى من شأنها أن تضمن سيرا عاديا وناجعا لمرفق العدالة في احترام تام لمبدأ الأمان القانوني.
ونبهت في بيان أصدرته اليوم الجمعة اثر انعقاد مجلس الهيئة ، الى خطورة تهميش عدد من المحاكم بحرمانها من حقها في إطارات قضائية، داعية السلطات المعنية من مشرع وسلطة قضائية الى ايجاد حلول جذرية لتجاوز النقائص نهائيا والابتعاد عن الارتجال والحلول الظرفية والموسمية.
وأعربت الهيئة عن خشيتها من تكرار "معضلة" الحركة القضائية الماضية ، التى انجرت عنها نتائج سلبية اثرت على سير المرفق العام في العديد من الجهات جراء النقص الفادح للإطارات القضائية وسوء توزيع لها في محاكم البلاد، مما أدى الى بطئ شديد في صدور الأحكام وفي إيصال الحقوق لاصحابها.
ونبهت في بيان أصدرته اليوم الجمعة اثر انعقاد مجلس الهيئة ، الى خطورة تهميش عدد من المحاكم بحرمانها من حقها في إطارات قضائية، داعية السلطات المعنية من مشرع وسلطة قضائية الى ايجاد حلول جذرية لتجاوز النقائص نهائيا والابتعاد عن الارتجال والحلول الظرفية والموسمية.
وأعربت الهيئة عن خشيتها من تكرار "معضلة" الحركة القضائية الماضية ، التى انجرت عنها نتائج سلبية اثرت على سير المرفق العام في العديد من الجهات جراء النقص الفادح للإطارات القضائية وسوء توزيع لها في محاكم البلاد، مما أدى الى بطئ شديد في صدور الأحكام وفي إيصال الحقوق لاصحابها.
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Par:carlos73 (Tunisia )
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