طاقم تحكيم تونسي يدير لقاء جيبوتي واسواتيني لحساب تصفيات كأس العالم قطر 2022

Jeudi 22 Août 2019
وات - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم التونسي سليم بلخواص لإدارة لقاء جيبوتي وإسواتيني لحساب تصفيات كأس العالم قطر 2022 في الدور التمهيدي الأوّل الذي سيحتضنه ملعب غولاد بمدينة جيبوتي يوم 7 سبتمبر القادم انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت حيبوتي .
وسيساعده كل من أيمن إسماعيل وخليل الحساني اما الحكم الرابع فهو وليد الجريدي.
وسيساعده كل من أيمن إسماعيل وخليل الحساني اما الحكم الرابع فهو وليد الجريدي.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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