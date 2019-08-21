وقفة احتجاجية بمقر وزارة الخارجية ''احتجاجا على تصاعد وتيرة التعيينات الحزبية والسياسية في السلك الدبلوماسي''

Mercredi 21 Août 2019
وات - نفذ عدد من الدبلوماسيين وقفة احتجاجية ببهو وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة كما حمل الدبلوماسيون بالداخل والخارج في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الشارة الحمراء، اليوم الأربعاء، استجابة لقرار نقابة السلك الدبلوماسي وفق ما أفاد به الناطق باسمها فيصل النقاز .
وقد تم منع فريق وكالة تونس افريقيا للانباء من تغطية الوقفة الاحتجاجية ومن دخول الوزارة.
وحذر النقاز، في اتصال هاتفي ب"وات "،من "تصاعد وتيرة التعيينات الحزبية والسياسية بالسلك الدبلوماسي حيث تجاوزت في الحركة الأخيرة المزمع الإعلان عنها أكثر من 10 بالمائة فيما لا يجب أن تتجاوز هذه النسبة في التجارب المقارنة 5 بالمائة" وفق تعبيره.
وقال انه "كان من الأجدى الإعلان عن الحركة في موعدها الأصلي من كل سنة مطلع شهر أوت عوض تداول أسماء أشخاص ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة ويعدون قريبين من مواقع القرار برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لتولي مناصب دبلوماسية في هذا الظرف الانتقالي". وتابع في ذات السياق أن "الأسماء المقترحة ولدت استياء كبيرا صلب السلك الدبلوماسي " معتبرا أن " المترشحين من أبناء الوزارة هم الأحق بهذه المناصب لاسيما وأن أغلبهم يعمل بالوزارة لأكثر من 20 سنة ويحملون رتب دبلوماسية سامية".
وكانت نقابة السلك الدبلوماسي قد أصدرت اول امس الإثنين بيانا دعت فيه الدبلوماسيين بالداخل والخارج في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى حمل الشارة الحمراء اليوم الأربعاء احتجاجا على ادراج تعيينات سياسية وحزبية ضمن قائمة الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كما قررت تعطيل العمل وتنظيم وقفة احتجاجية في بهو وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة على الساعة العاشرة من صباح اليوم.
وعبرت عن استعدادها لاعتماد كافة الأشكال النضالية المشروعة، في صورة تعنت صانعي القرار، بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح صلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية بالتعيينات السياسية.
واعتبرت النقابة أن اصرار صانعي القرار على فرض تعيينات من خارج السلك على أساس المحاباة والولاءات والمحاصصات الحزبية، يؤكد الرغبة في السطو على المرفق الدبلوماسي وتطويعه لخدمة المصالح الحزبية الضيقة في هذا الظرف الانتخابي والانتقالي الدقيق.
وبينت أن هذه الممارسات التي تحيل إلى الانتهاكات التي طالما عانى منها السلك الدبلوماسي خلال نظام بن علي من شأنها تقويض حيادية هذا السلك السيادي ومهنيته مهيبة بجميع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والقوى الفاعلة بالبلاد إلى الحلول دون المساس بحيادية السلك والنأي به عن التجاذبات السياسية.
وقد تم منع فريق وكالة تونس افريقيا للانباء من تغطية الوقفة الاحتجاجية ومن دخول الوزارة.
وحذر النقاز، في اتصال هاتفي ب"وات "،من "تصاعد وتيرة التعيينات الحزبية والسياسية بالسلك الدبلوماسي حيث تجاوزت في الحركة الأخيرة المزمع الإعلان عنها أكثر من 10 بالمائة فيما لا يجب أن تتجاوز هذه النسبة في التجارب المقارنة 5 بالمائة" وفق تعبيره.
وقال انه "كان من الأجدى الإعلان عن الحركة في موعدها الأصلي من كل سنة مطلع شهر أوت عوض تداول أسماء أشخاص ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة ويعدون قريبين من مواقع القرار برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لتولي مناصب دبلوماسية في هذا الظرف الانتقالي". وتابع في ذات السياق أن "الأسماء المقترحة ولدت استياء كبيرا صلب السلك الدبلوماسي " معتبرا أن " المترشحين من أبناء الوزارة هم الأحق بهذه المناصب لاسيما وأن أغلبهم يعمل بالوزارة لأكثر من 20 سنة ويحملون رتب دبلوماسية سامية".
وكانت نقابة السلك الدبلوماسي قد أصدرت اول امس الإثنين بيانا دعت فيه الدبلوماسيين بالداخل والخارج في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى حمل الشارة الحمراء اليوم الأربعاء احتجاجا على ادراج تعيينات سياسية وحزبية ضمن قائمة الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كما قررت تعطيل العمل وتنظيم وقفة احتجاجية في بهو وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة على الساعة العاشرة من صباح اليوم.
وعبرت عن استعدادها لاعتماد كافة الأشكال النضالية المشروعة، في صورة تعنت صانعي القرار، بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح صلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية بالتعيينات السياسية.
واعتبرت النقابة أن اصرار صانعي القرار على فرض تعيينات من خارج السلك على أساس المحاباة والولاءات والمحاصصات الحزبية، يؤكد الرغبة في السطو على المرفق الدبلوماسي وتطويعه لخدمة المصالح الحزبية الضيقة في هذا الظرف الانتخابي والانتقالي الدقيق.
وبينت أن هذه الممارسات التي تحيل إلى الانتهاكات التي طالما عانى منها السلك الدبلوماسي خلال نظام بن علي من شأنها تقويض حيادية هذا السلك السيادي ومهنيته مهيبة بجميع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والقوى الفاعلة بالبلاد إلى الحلول دون المساس بحيادية السلك والنأي به عن التجاذبات السياسية.
En continu
- Hier 23:35 عبير موسي تتعرض الى مؤامرة ..
- Hier 20:54 الشاهد ينشر معطياته الجبائية
- Hier 18:41 رئيس الجمهورية يستقبل محمد زين العابدين
- Hier 18:31 رئيس الجمهورية يستقبل النوري اللجمي
- Hier 14:29 رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون
- Hier 12:40 أوليفي بوافر دارفور ، المرشح الموازي..
- Hier 12:32 رئيس جمهورية أم رئيس عصابة ؟
- Hier 11:58 وفاة دريد عمار نجل الوزير السابق الحبيب عمار
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:38
|19:05
|16:06
|12:29
|05:41
|04:07
|
33°
|33°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-23
|36°-24
|33°-24
|34°-25
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 471) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 271) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 066) كلات بعضها ..
( 66 912) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 804) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 338) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 198) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 349) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 53 856) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 173) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 155) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 125) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 524) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 417) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 798) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 514) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 816) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 339) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 309) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 129) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
Par:mandhouj (France )
Sur: البيان الإماراتية في سؤال مزدوج :لماذا نقضت النهضة عهدها بعدم الترشح للرئاسة؟ و هل يفشل التونسيون مخططها؟