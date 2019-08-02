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نبيل القروي يترشح للرئاسية

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - قدّم نبيل القروي رئيس حزب 'قلب تونس' صباح اليوم الجمعة 2 أوت 2019 ترشحه للانتخابات الرئاسية في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة.

ويذكر أن اليوم الجمعة تنطلق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لتتواصل الى غاية 9 أوت الجاري.


ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما.



  
  
     
  
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