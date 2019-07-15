إحباط 66 عملية تهريب وحجز بضائع مهربة تناهز قيمتها المليارين ونصف خلال الأسبوع الماضي

Lundi 15 Juillet 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 7 جويلية الى 13 جويلية الجاري، من إحباط 66 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي مليونين و455 ألف دينار.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1158 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 3 بنادق صيد عيار 12 و16 مم ومسدس تقليدي الصنع.
وأضافت أنه تم حجز 2ر0 كلغ و71 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة، وحجز 95 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.
وأكدت إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 47 مجتازا، و إحباط 14 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 167 مجتازا.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1158 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 3 بنادق صيد عيار 12 و16 مم ومسدس تقليدي الصنع.
وأضافت أنه تم حجز 2ر0 كلغ و71 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي الزطلة، وحجز 95 سيارة وشاحنة مفتش عنهم.
وأكدت إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 47 مجتازا، و إحباط 14 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 167 مجتازا.
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Par:AlHawa (Turkey )
Sur: ''رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي'' (أستاذة القانون سلسبيل القليبي)