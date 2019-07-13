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حملة مداواة استثنائية بمنطقة رادس لمقاومة الحشرات

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - في إطار تنفيذ البرنامج الاستثنائي معاضدة البلديات في مقاومة الحشرات عبر التضبيب الحراري و رش المبيدات تم مساء يوم الجمعة 12جويلية 2019 تنظيم حملة مداواة استثنائية بمنطقة رادس عبر فريق متكون من ممثلي البلدية و الديوان الوطني التطهير و ممثل عن الوزارة.

و حيث تم التدخل عبر رش زيت البرافين بمنطقة اولا بالضفة الشمالية لواد مليان و التضبيب الحراري في جميع المناطق المتاخمة. كما تم رش زيت البرافين بسلسلة من البالوعات الغير جافة.


بالتوازي تم التدخل عبر التضبيب الحراري بمنطقة رادس الغابة حيث تم تسجيل نسبة إزعاج مرتفعة ايضا بسبب كثافة الأشجار و ركود المياه .
و تواصلت حملة التضبيب الى عدد من الأحياء السكنية المتاخمة.

  
  
     
  
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Special can 201
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
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  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 7 3 2 1 0 4
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Angola 2 3 0 2 1 -1
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  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
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