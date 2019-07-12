وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية المهدية

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية المهدية المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:
التسريع بتنفيذ القرارات المعلنة من طرف السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 جوان 2019 لفائدة ولاية المهدية وتعيين ممثل وزارة الصحة بلجنة المتابعة الجهوية.
إقرار الجهة الصحية بالمهدية كوجهة انتداب بالنسبة لسلك الأطباء، عوضا عن وجهة نقل.
انتداب طبيب اختصاصي في جراحة العيون وطبيب اختصاصي في طب الأطفال لفائدة الجهة الصحية بالمهدية.
برمجة صيانة وتجهيز قاعة العمليات بقسم التوليد وتجهيز القاعة الثانية بقسم جراحة العظام بالمستشفى المحلي بالجم.
برمجة التجهيزات الخاصة باستكمال رقمنة المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
دعم الجهة بالتجهيزات الضرورية.
فصل إدارات المستشفيات المحلية بالسواسي وأولاد الشامخ والمستشفيات المحلية بقصور الساف وسيدي علوان والمستشفيات المحلية بالشابة وملولّش وتعيين مديرين بالمستشفيات المحلية المذكورة قبل موفّى أوت 2019.
تطوير مراكز الصحة الأساسية بالجهة الصحية بالمهدية بالنسبة للبنية التحتية والتجهيزات.
برمجة تهيئة وتوسعة مقرّ المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
تدعيم الجهة الصحية بالمهدية بالموارد البشرية.
التسريع بتنفيذ القرارات المعلنة من طرف السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 جوان 2019 لفائدة ولاية المهدية وتعيين ممثل وزارة الصحة بلجنة المتابعة الجهوية.
إقرار الجهة الصحية بالمهدية كوجهة انتداب بالنسبة لسلك الأطباء، عوضا عن وجهة نقل.
انتداب طبيب اختصاصي في جراحة العيون وطبيب اختصاصي في طب الأطفال لفائدة الجهة الصحية بالمهدية.
برمجة صيانة وتجهيز قاعة العمليات بقسم التوليد وتجهيز القاعة الثانية بقسم جراحة العظام بالمستشفى المحلي بالجم.
برمجة التجهيزات الخاصة باستكمال رقمنة المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
دعم الجهة بالتجهيزات الضرورية.
فصل إدارات المستشفيات المحلية بالسواسي وأولاد الشامخ والمستشفيات المحلية بقصور الساف وسيدي علوان والمستشفيات المحلية بالشابة وملولّش وتعيين مديرين بالمستشفيات المحلية المذكورة قبل موفّى أوت 2019.
تطوير مراكز الصحة الأساسية بالجهة الصحية بالمهدية بالنسبة للبنية التحتية والتجهيزات.
برمجة تهيئة وتوسعة مقرّ المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
تدعيم الجهة الصحية بالمهدية بالموارد البشرية.
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:AlHawa (Georgia )
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