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قابس: التأكيد على ضرورة تدويل القضية البيئية بالجهة

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - اكد منسق منتدى "من أجل قابس أفضل" توفيق بوفايد، في تصريح أعلامي على هامش لقاء حضره السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دافور أمس الخميس، على ضرورة تدويل القضية البيئية بقابس نظرا لما يتطلبه حلها من إمكانيات تتجاوز إمكانيات البلاد ولأنها مسالة تهم أوروبا وكامل منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على ضرورة "إنقاذ قابس، ووضع حد للكارثة البيئية التي تعيشها منذ عقود" لافتا إلى أن مدينة قابس "تمثل موقعا تاريخيا هاما وتتمتع بالواحة البحرية الوحيدة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط".


وبين أن من مخرجات اللقاء الذي جمع منتدى "من أجل قابس أفضل" (يتكون من 15 جمعية) بالسفير الفرنسي، التقدم بمقترح للحكومة التونسية لتنظيم ندوة دولية خلال السنة القادمة تخصص لتدارس الملف البيئي بقابس وتقدم فيها مشاريع تهدف إلى معالجة الوضع بالجهة.

من جهته، بين السفير الفرنسي ان الملف البيئي بقابس "يهم الجميع ومن المهم تنظيم ندوة دولية حوله بمشاركة كل الأطراف الفاعلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط" واشار إلى أن بلاده "ستشارك في هذه الندوة إذا ما تمت دعوتها إليها من قبل الحكومة التونسية".

  
  
     
  
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