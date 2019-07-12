وزارة التربية: اجراءات خصوصية لتسجيل التلاميذ ذوي الإعاقة بالمسار التعليمي

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - أقرت وزارة التربية في اطار ضمان تكافؤ الفرص بين كل الفئات وتنفيذا للبرنامج الوطني للدمج المدرسي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن المسار العادي اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الضامنة لايفاء الدولة بالتزاماتها تجاه هذه الفئة من التلاميذ.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه أن هذه الاجراءات تتمثل بالنسبة لذوي الاعاقة في مواصلة تعميم وتجويد الدمج المدرسي بأقسام السنة التحضيرية داخل المدارس الابتدائية التي تتوفر بها اقسام تحضيرية مشيرة الى انه سيتم هذا العام قبول الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و8 سنوات (المولودين بين 1 جانفي 2011 الى 31 ديسمبر 2014) مع امكانية تسجيل الاطفال البالغين 9 سنوات بصفة استثنائية.
ولفتت الى أنه سيتم تعميم الدمج بالمدارس الابتدائية في مفتتح السنة الدراسية 2020/2019 وسيشمل التسجيل التلاميذ ذوي الاعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات (المولودين بين 1 جانفي 2011 الى 31 ديسمبر 2013) مع امكانية قبول الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات وذلك بعد دراسة الملف.
وشددت الوزارة في هذا الصدد سعيها الى تهيئة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية لاحتضان تلاميذها بداية من الموسم الدراسي القادم على أن يتم قبول التلاميذ من ذوي الاعاقة الذين أنهوا بنجاح المرحلة الابتدائية أو الاعدادية على أن يتمتعوا بإسعاف عمري استثنائي حسب سن التحاقهم بالمرحلة الابتدائية.
وأفادت الوزارة أن مواعيد التسجيل تضبط من قبل المندوبين والمديرين الجهويين المعنيين على انه من المستحسن أن تتم اجراءات التسجيل بالمدارس الابتدائية قبل 15 جويلية الجاري وبالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بداية من 2 سبتمبر القادم.
وللتذكير تشمل هذه الاجراءات الخصوصية دمج التلاميذ ذوي الاعاقات التالية: إعاقة عضوية تتيسر معها قابلية الدمج، إعاقة سمعية خفيفة أو متوسطة مع وجوب استعمال السماعات، إعاقة ذهنية من الصنف الخفيف، إعاقة بصرية مع وجوب استعمال آلة تعديل البصر وتشمل الاجراءات أيضا أطفال القمر والاطفال من ذوي طيف التوحد وذلك بع التنسيق مع الهياكل المركزية لتأمين شروط دمجهم.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه أن هذه الاجراءات تتمثل بالنسبة لذوي الاعاقة في مواصلة تعميم وتجويد الدمج المدرسي بأقسام السنة التحضيرية داخل المدارس الابتدائية التي تتوفر بها اقسام تحضيرية مشيرة الى انه سيتم هذا العام قبول الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و8 سنوات (المولودين بين 1 جانفي 2011 الى 31 ديسمبر 2014) مع امكانية تسجيل الاطفال البالغين 9 سنوات بصفة استثنائية.
ولفتت الى أنه سيتم تعميم الدمج بالمدارس الابتدائية في مفتتح السنة الدراسية 2020/2019 وسيشمل التسجيل التلاميذ ذوي الاعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات (المولودين بين 1 جانفي 2011 الى 31 ديسمبر 2013) مع امكانية قبول الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات وذلك بعد دراسة الملف.
وشددت الوزارة في هذا الصدد سعيها الى تهيئة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية لاحتضان تلاميذها بداية من الموسم الدراسي القادم على أن يتم قبول التلاميذ من ذوي الاعاقة الذين أنهوا بنجاح المرحلة الابتدائية أو الاعدادية على أن يتمتعوا بإسعاف عمري استثنائي حسب سن التحاقهم بالمرحلة الابتدائية.
وأفادت الوزارة أن مواعيد التسجيل تضبط من قبل المندوبين والمديرين الجهويين المعنيين على انه من المستحسن أن تتم اجراءات التسجيل بالمدارس الابتدائية قبل 15 جويلية الجاري وبالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بداية من 2 سبتمبر القادم.
وللتذكير تشمل هذه الاجراءات الخصوصية دمج التلاميذ ذوي الاعاقات التالية: إعاقة عضوية تتيسر معها قابلية الدمج، إعاقة سمعية خفيفة أو متوسطة مع وجوب استعمال السماعات، إعاقة ذهنية من الصنف الخفيف، إعاقة بصرية مع وجوب استعمال آلة تعديل البصر وتشمل الاجراءات أيضا أطفال القمر والاطفال من ذوي طيف التوحد وذلك بع التنسيق مع الهياكل المركزية لتأمين شروط دمجهم.
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:lechef ( )
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