وزارة التعليم العالي تنشر دليل التوجيه الجامعي لسنة 2019، عبر شبكة الانترنات

Jeudi 11 Juillet 2019



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- نشرت وزارة التربية دليلا خاصا بالتوجيه الجامعي لسنة 2019 يستعرض أبرز مراحل عملية التوجيه لمساعدة التلاميذ الناجحين في امتحان الباكالوريا على اختيار الشعب التي يرغبون في الالتحاق بها ومقاييسها وآجالها.ويحتوي الدليل المنشور على موقع www.orientation.tn على مختلف الشعب والإجازات بمؤسسات التعليم العالي العمومية المبوبة حسب المجالات، إضافة إلى عروض التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري وعروض التكوين المهني في مستوى مؤهل التقني السامي.كما يعرض الإجازات والتخصصات بتسميات ومحتوى جديدين بعد مراجعة شاملة لعروض التكوين في التعليم العالي لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل والمؤهلات المطلوبة بالنسبة إلى خريجي التعليم العالي، وهو ما يمثل فرصة للمترشحين لاختيار التخصصات انطلاقا من رغباتهم وبما يتطابق مع طموحاتهم المهنية، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وتشهد دورة التوجيه الجامعي 2019 جملة من الاجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من منطلق تحسين عملية التوجيه الجامعي على مستوى الخدامت وطريقة التوجيه.وتتمثل الاجراءات في الحصول على كلمة العبور الشخصية عن طريق عبر خدمة الارساليات القصيرة وذلك بتوجيه رسالة قصيرة على الرقم 85000 تتضمن كلمة سر ثم ترك فراغ ثم رقم الباكالوريا حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم ادراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان الباكالوريا 2019 أو عن طريق موقع واب https://login.orientation.tn كما تشمل الإجراءات الترفيع في ضوارب اللغات في احتساب الصيغة الإجمالية بهدف حث التلاميذ على مزيد العناية بدراسة اللغات، حيث أصبح عدد اللغتين الفرنسية والأنجليزية ضارب واحد لكل من اللغتين والمعدل النهائي للباكالوريا ضارب أربعة.وبإمكان الناجحين في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة الاطلاع بالتفصيل على كيفية احتساب الصيغة الإجمالية داخل الدليل الجامعي المذكور.وسيتم بداية من دورة 2019 اعتماد دورة رئيسية واحدة يشارك فيها كل الناجحين في الباكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة ثم دورة نهائية للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية ودورة لإعادة التوجيه الجامعي.وتقرر خلال التوجيه الجامعي لسنة 2019 تحديد عدد أدنى إجباري من الاختيارات والمتمثل في 6 اختيارات، وفي صورة تعمير تعمير أقل من هذا العدد لا يمكن للمنظومة الإعلامية للتوجيه الجامعي تسجيل اختيارات المترشح.ونصحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنويع الاختيارات في مؤسسات جامعية مختلفة حتى يتمكن المترشح من تعمير 6 اختيارات على الأقل.يذكر أنه سيتم تنظيم منتدى وطنيا للتوجيه الجامعي والمهن، أيام 15 و16 جويلية بقصر العلوم بالمنستير، وأيام 18 و19 و20 جويلية بمدينة العلوم بتونس، و22 و23 جويلية الجاري بالمعهد العالي للغات بقابس، وذلك لتوفير كل المعلومات الكافية حول عروض التكوين في المؤسسات الجامعية وخصوصيتها وآفاقها.