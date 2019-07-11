تونس ستكسب بفضل صابة الحبوب القياسية 200 مليون د ينار من كلفة التوريد

Jeudi 11 Juillet 2019



وات

- افاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ان تونس ستكسب بفضل الصابة القياسية للحبوب هذا الموسم، 200 مليون دينار من كلفة توريد الحبوب.واضاف في تصريح اعلامي على هامش اشغال ورشة التقييم النصف مرحلي للمسح الوظيفي الخاص بوزارة الفلاحة، المنعقدة الخميس، بالعاصمة، ان تونس تستهلك سنويا 30 مليون قنطار من الحبوب ملاحظا ان الطاقة التخزينية تبقى ضعيفة مقارنة بالصابة الاستثنائية لهذه السنة. وبلغت تقديرات صابة الحبوب لهذا الموسم 24 مليون قنطار "وهي صابة قياسية وهامة مقارنة بالمواسم الفارطة".واكد الطيب ضرورة تجميع 800 الف قنطار اخرى من الحبوب لم يقع تجميعها بعد، في غضون الاسبوع المقبل، حتى لا تتلف مشيرا الى انه تم لحد اليوم تجميع 10 مليون قنطار .واشار الى الحرص على انجاح موسم الحصاد وتوفير كل الامكانات من نقل بري والسكك الحديدية من خلال المتابعة المستمرة لتقدم الموسم مشيرا الى اجتماع خلية متابعة سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب وخزنها الذي انعقد امس الاربعاء ، بحضور وزراء الدفاع والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والنقل والتجارة.وبخصوص الشرطة المائية ، قال الوزير انها تندرج في اطار بعث هياكل جديدة ضمن مجلة المياه وذلك للحد من سوء استغلال الموارد المائية وتحديد المسؤوليات واعادة هيكلة المجامع المائية قصد الحفاظ على الثروة المائية.