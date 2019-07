Nassim Saad participe ce vendredi 12 juillet en Jordanie au « Middle East Drift Championship »

Jeudi 11 Juillet 2019



Communiqu de Presse -

OLA Energy vient dannoncer la cration de son propre Team de pilotes autos et motos en Tunisie. Il sagit dune initiative originale de parrainage sportif de quatre jeunes talents qui se sont distingus ces dernires annes dans le sport automobile, la course sur circuit, le drift, le Karting et le sport moto. Ces sportifs sont :- Le jeune Iheb Ayari, 16 ans, champion de Tunisie 2017 en Karting.- Yosra Arfaoui, 34 ans, une des rares pilotes Moto fminines en Tunisie.- Le pilote chevronn Imed Smaoui, 34 ans, course sur circuit.- Et le Champion tunisien & King of Drift national, Nassim Saad, 32 ans.OLA Energy MotorSport Team nest pas un club sportif mais plutt une sorte dacadmie de sports mcaniques qui se base sur une charte de principes et qui promet dvoluer au fil des annes afin de recruter, former, soutenir et encadrer des jeunes talents tunisiens, filles et garons.En Tunisie, nous avons des talents chevronns, des grands amateurs mais pas beaucoup de champions internationaux. Nos compatriotes ont besoin certes denthousiasme, de soutien, dencadrement et de moyens techniques ds le dbut de leur carrire dans ces sports mcaniques. Et cest ainsi que nous avons pens mettre en place les prmices dune telle acadmie pour les jeunes sportifs mcaniques a dclar Monsieur Chokri Dridi, Directeur Commercial et Marketing dOLA Energy Tunisie.Lide de crer une Acadmie auto-moto est un rve pour plusieurs jeunes sportifs et amateurs tunisiens. Notre rle est de passer la passion aux jeunes gnrations, de partager avec eux les clefs de la russite et de les encadrer techniquement afin de persvrer dans leurs carrires sportives a pour sa part dclar Monsieur Mourad Bouzidi, Manager de OLA Energy MotorSport Academy et Directeur la socit 2FAST ditrice du portail www.tunisieauto.tn. Il a ajout Nous avons slectionn des jeunes talents trs motivs et ayant un grand potentiel dvolution et nous serons l pour les soutenir par tous les moyens possibles afin de hisser le drapeau national dans des diverses comptitions en Tunisie ainsi qu ltranger .Nassim Saad, triple champion de Tunisie en 2015, 2017 et 2018 et King of Drift national en 2017, sera le seul drifteur tunisien et maghrbin participer ce vendredi 12 juillet 2019 en Jordanie au grand vnement arabe de drift The Middle East Drift Championship . Il affrontera des champions confirms du Liban, La Jordanie, LArabie Saoudite, lEgypte, la Syrie, lIrak et PalestineDans sa troisime dition, cet vnement arabe organis en collaboration avec la Fdration Jordanienne de lautomobile, comportera deux types de comptitions : Car Park Drift et Twin Drift. Il sera couvert par plusieurs chanes TV et mdias arabes et internationaux.Cest ma premire participation cet vnement denvergure internationale en Jordanie et ma troisime aprs lvnement rgional de Charm Echeikh - Egypte (en septembre 2018 et auquel jtais class deuxime) et la grande finale rgionale du REDBUL Car Park Drift du Kowet (en 2017). Je conduirai le 12 juillet une BMW E 36, 55O CV, 1JZ. Et je vais faire en sorte de reprsenter dignement mon pays et ma rgion du Maghreb cette comptition a dclar Nassim Saad, avant son dpart ce mercredi 10 juillet en Jordanie.Nassim Saad, leader dOLA Energy MotorSport Academy, sera ainsi soutenu pour concrtiser son rve de carrire internationale dans le domaine du Drift et ambitionne de dcrocher les meilleurs titres arabes et internationaux.