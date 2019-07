Corse Composites Aéronautiques renforce sa présence industrielle en Tunisie

Mardi 09 Juillet 2019



Communiqu de Presse -

Une implantation tunisienne russie

Reconnue aujourd'hui comme lun des spcialistes du dveloppement de pices complexes en matriaux composites destination de laronautique, la socit Corse Composites Aronautiques (C.C.A), fonde en 1982 en Corse (France), a pour ambition de concevoir les pices du futur.Certifie Nadcap Composites depuis 2015, la socit est aujourdhui prsente sur la plupart des programmes aronautiques nouveaux, et compte comme clients les principaux acteurs aronautiques en tant que partenaire majeur. Son dveloppement sinscrit en parallle dans dambitieux projets de recherche et technologie visant concevoir les pices du futur.Pour accompagner sa croissance mondiale, et conqurir de nouveaux marchs, CCA a dcid de redimensionner son site tunisien la hauteur de ses ambitions. Lentreprise a inaugur ainsi le 9 juillet 2019 deux nouveaux moyens industriels de pointe (centre dusinage 5 axes et Autoclave de grandes dimensions) dans son usine actuelle sise au parc aronautique de Tunis-Fouchana, qui compte ce jour 170 collaborateurs et prsentait ses clients, actionnaires et institutions tunisiennes son projet dextension industrielle en Tunisie qui devrait lui permettre de tripler ses capacits de production et employer en Tunisie au total plus de 400 collaborateurs.Cet vnement a t galement loccasion pour CCA de mettre en avant les efforts consentis par le gouvernement tunisien par lintermdiaire de ses diffrents ministres et institutions pour encourager les investissements.En dfinitive, l'objectif pour CCA en premier lieu est de conclure un premier projet de dveloppement en Tunisie (2011-2019) vis--vis des actionnaires, clients et des institutions locales. Et en second lieu de prsenter le projet dextension de lunit la Zone Industrielle de Mghira V, projet dune enveloppe dinvestissement de plus de 57 millions de dinars class parmi les projets dintrt national en Tunisie.Lhistoire de CCA en Tunisie dbute en 2010 lorsque le groupe international sinstalle au Parc Aronautique de Tunis-Fouchana. CCA engage, en pleine "Rvolution du jasmin", les travaux de construction. Rapidement oprationnelle, lusine, certifi EN9100, a commenc par le processus de drapage des pices composites en carbone pr-imprgn.Le site est aujourdhui maturit et reprsente un investissement de 15 millions dEuros. Il fabrique des trappes de train datterrissage avant, des carnages de mt de racteur ainsi que des pices de rvolution pour les nacelles moteurs pour les familles phares des avions commerciaux Airbus. Le site compte ce jour 170 collaborateurs.Pour rpondre aux besoins de ses clients, CCA va tendre ses activits dans un nouveau site, grce la mise disposition par lagence Foncire Industrielle de la nouvelle Zone Mghira V qui sera intgre dans le parc aronautiques Tunis-Fouchana qui regroupe Stelia, Mecahers, Figeac, Mecaprotec, Mecanyvois, Blondel et CCA.Le lancement du chantier est prvu fin 2019. Lusine stendra terme sur plus de 10 mille m2 couverts, et sera conue en utilisant les technologies dveloppes dans les dmarches de lIndustrie 4.0. Avec cette nouvelle extension, CCA emploiera terme plus de 400 collaborateurs en Tunisie."Corse Composites Aronautiques, cest une solide exprience mise au service de linnovation, un outil industriel et de dveloppement global adapt au march aronautique, qui nous permet dtre le spcialiste des pices complexes en composites", a dclar Patrick de Lattre, Directeur Gnral Adjoint pour CCA Tunisie, devant un parterre de journalistes, actionnaires, clients de CCA et autres institutions tunisiennes.